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    4. Ağustos ayı bitsin diye dua edecekler! Venüs retrosundan etkilenecek burçlar belli oldu

    Ağustos ayı bitsin diye dua edecekler! Venüs retrosundan etkilenecek burçlar belli oldu

    07.08.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrologlar, Venüs retrosundan olumsuz etkilenecek olacak burçları açıkladı. Bu ay 4 burç için zorlu geçecek. İşte astrologlara göre Venüs Venüs'ün gerilemesi nedeniyle çeşitli sıkıntılardan geçecek burçlar...

    Ağustos ayı bazı burçlar için çetin geçecek. Astrologlar 4 burç için zorlu bir sürecin başlayacağı konusunda hem fikir. Ağustos ayında Venüs'ün gerilemesi nedeniyle olumsuz bir süreçten geçecek 4 burç ve özelliklerine haberimizde yer verdik.

    ASLAN BURCU ERKEĞİ - AMAZON

    ÖZGÜVEN SORUNU ORTAYA ÇIKACAK!

    Aslan burçları, liderlik vasıflarına karşın özgüven ve kararsızlık sorunu yaşadıkları bir döneme girecek. Bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatmak isteyenler başkalarının fikirleri hakkında fazla düşünmekten kaçınmalılar.

    BOĞA BURCU – ÜSTTE MİSYONER

    HUZURSUZ GEÇECEK BİR AY!

    Boğa burcu olan kişiler de gerileme evresinden etkilenecek. Bilhassa çözüme kavuşturulmayan konularda iç çatışma yaşayacaklar.

    Bazı kişiler, bir dizi başarısızlık yaşayabilir. Astrologlara göre Boğalar aksilikler nedeniyle zor dönemden geçecekler.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    PROFESYONEL HAYATLARINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATABİLİRLER AMA...

    Akrepler bu Venüs gerilemesi sırasında kendilerini bir öz inceleme süreci içinde bulacaklar. Akrepler kariyer hedefleri üzerine düşünüp profesyonel hayatlarında önemli adımlar atabilirler ama bu ay onlarında karşısına her an bir olumsuzluk çıkabilir.

    KOVA BURCU ERKEĞİ - YERDE SEKS

    OLUMSUZ DUYGULAR YAŞAYABİLİRLER!

    Kovaların da bu retro zamanında değişik olumsuz duygular yaşaması bekleniyor. Ortaklar, arkadaşlar veya eşlerle çatışmalara yol açan ilişki sorunları ortaya çıkabilir. Etkiyi en aza indirmek için Kovalar ortaya çıkan sorunları çözmek üzere iletişime ve anlayışa odaklanmalıdır.

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