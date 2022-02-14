Ağzının tadını bilenlere, kahvesini tam kıvamında isteyenlere özel kahve demleme ipuçları

Kahve yüzyıllardır en çok sevilen içeceklerden biri olmayı sürdürüyor. Farklı demleme teknikleri de kahveye ayrı bir lezzet veriyor. Sütlü, sade ve aromatik tatlarıyla kahve tüm damak tatlarına hitap ediyor. Keyifli anların vazgeçilmezi olan bu lezzet gün boyunca dinç hissetmek ve yüksek enerji için olmazsa olmaz. Ayrıca günde bir fincan kahve sağlık için de yararlı etkilere sahip. Biz de mutluluk ve zindelik kaynağı kahvenin farklı demleme yöntemlerini sizler için inceledik.

1. Kahvenin lezzetini doruğa çıkarın: Epinox Press Kahve Makinesi

Basınç oluşturarak kahve demlemek çekirdeklerden gelen eşsiz tadı daha da belirgin hale getiriyor. Bu nedenle yoğun kahve lezzeti için Epinox Press Kahve makinesi en iyi seçeneklerden biri. Makine sayesinde espresso aromasının tadını tam olarak damağınızda hissedeceksiniz. Kahve molalarını kusursuz hale getiren bu ürünle evinizde profesyonel bir barista gibi kahve yapmanız mümkün. Üstelik kullanımı da çok kolay. Epinox Press Kahve Makinesi'yle kahve demlemek için 15 gram ince öğütülmüş taze kahveyi hazneye ekleyin. Üzerine biraz sıcak su ilave edin ve 10 saniye kadar karıştırın. Aradığınız yoğunluğa göre birkaç dakika kahvenin demlenmesini bekleyin ve makinenin pres mekanizması yardımıyla kahvenin basınçlı filtreden geçip kupanıza akmasını sağlayın. Espressonuz hazır!

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2. İtalyan kahvesinin tadına Bialetti Moka Pot Express ile varın

Moka pot demleme, İtalyanların geleneksel espresso yapma yöntemi. Ayrıca yöntem sert içimli kahve yapmak için ideal olduğundan kahve tiryakilerinin de sıkça tercih ettiği bir yol. Bunun için kahve potuna öğütülmüş kahve ve soğuk su ekleyin. Ardından su buharının basıncıyla kahvenin demlemesini bekleyin. Ocak üstünde yapılan bu yöntem, espressodan biraz daha yoğun bir lezzet elde etmenize yardımcı oluyor. Geleneksel İtalyan kahvesi için Bialleti Moka Pot Express'i mutlaka inceleyin.

3. Yaz aylarının ideal hediyesi Dripster Soğuk Kahve Demleme Ekipmanı

Kahve demleme yöntemleri arasında bulunan cold drip ya da diğer bir deyişle soğuk demleme yönteminde kahveyi soğuk suyla demliyorsunuz ya da demlediğiniz kahveyi soğutuyorsunuz Dripster Soğuk Kahve Demleme Ekipmanı son derece kullanışlı bir seçenek. Ekipmandaki vana sistemle suyun akış hızını siz ayarlıyorsunuz. Bu sayede demleme süresini uzatıyor ya da kısaltıyorsunuz. Böylece kahvenin aromasını ve yoğunluğunu kendi damak tadınıza göre ayarlamak mümkün oluyor. Kahve iki farklı demleme haznesi ve paslanmaz çelik filtreden oluşan bu ekipmanla kağıt filtre gibi ek malzemelere gerek kalmıyor.

4. French press yöntemi ile pratik kahve keyfi için Karaca Coffee Bean

French press ile kahve demleme yönteminde ekipman kalitesine dikkat etmelisiniz. İşinizi şansa bırakmamak için bu aşamada Karaca French Coffee Bean'i tercih edebilirsiniz. Doğru french press ile işiniz çok daha kolay olacak. Demleme adımları ise:

30 gram kahveyi french prese ekleyin.

Üzerine kaynamış su koyun. Kahvenin yoğunluğunu su miktarını azaltarak ya da çoğaltarak ayarlayın.

Kahve ve suyu 2 tur karıştırın ve french pressin kapağını bastırmadan kapatın.

Yaklaşık 4 dakika demlenmesini bekleyin.

Kapağı aşağı doğru yavaşça bastırın. Kahveniz servise hazır!

5. Kapsüllü kahve makinesiyle evinizdeki barista olacaksınız

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Kahve keyfinizi çeşitlendirmek istiyorsanız Krups KP2401 Nescafe Dolce Gusto Genio S Kapsüllü Kahve Makinesi tam size göre. Farklı lezzetleri deneyimleyebileceğiniz bu makine ile tam 30 farklı çeşit kahve yapmak mümkün. Sıcak ve soğuk kahve seçenekleri ile Krups kapsüllü kahve makinesi ile konuklarınıza en lezzetli kahveleri sunabilirsiniz. Ayrıca modunuza, ihtiyacınıza, mola sürenize göre dilediğiniz kahveyi seçip pratik bir biçimde kendiniz için de yapabilirsiniz. Ürünün 15 bar yüksek performanslı pompası hızlı ve lezzetli kahveler için ideal güçte. Pek çok kahve çeşidini hızlı ve kolay hazırlama özelliğiyle siz de artık bir baristasınız.

6. Filtre kahve tiryakilerine Philips Siyah Filtre Kahve Makinesi

Filtre kahve tiryakisiyseniz gerçek ve yoğun bir aroma için kullanışlı bir kahve makinesine sahip olmalısınız. Philips Daily Collection Siyah Filtre Kahve Makinesi lezzetli kahveler için en iyi seçim. Aroma karıştırıcısı bulunan makine, demleme işleminden önce kahveyi karıştırarak yoğunluğu artırıyor. Cam pot kahvenin lezzetini korurken ısıtıcı mekanizma sayesinde kahve hep sıcak kalıyor. Ayrıca makineyle birlikte bir de termosa sahip olacaksınız. Filtre kahve demleme aşamaları ise şunlar:

Makine haznesine suyu ekleyin.

Filtre kahve kağıdını kahve haznesine yerleştirin. Filtreyi önceden sıcak su ile ıslatırsanız kahvenizin lezzeti artacak.

Filtre üzerine kahveyi koyun ve düğmeye basın.

Birkaç dakika içinde mis gibi filtre kahveniz hazır olacak.

7. Üçüncü nesil kahve demleme yöntemi ile 3 dakikada kahveniz hazır

Eşsiz kahve lezzeti için üçüncü nesil Kahve demleme yöntemleri en iyi seçimlerden biri. Bu yöntemlerden olan V60 demleme için doğru ekipmanı arıyorsanız Hario marka bu ekipman tam size göre. Ekipmanla taze kahve demlemek için yapılması gerekenler ise şöyle:

V60 ve kağıt filtreyi 94 derece demleme suyu ile yıkayın ve ısıtın.

1 porsiyon demleme için 17 gram kahve tartın. Kahvenizi deniz tuzu kalınlığında öğüterek V60 haznesine koyun.

Kahvenin üzerine önce az miktarda sıcak su ekleyin ve tahta kaşık ile karıştırarak tüm kahveyi ıslatın. Suyu dairesel hareketlerle dökmek kahvenin lezzetini katlayacak.

Daha sonra su miktarını artırın ve kahveyi demlenmeye bırakın.

3 dakika sonra kahveniz hazır.

8. Kahvenizi deney yapar gibi demlemek için Chemex Filtre Kahve Demleyici

Yeni kahve deneyimlerine hazır mısınız? O zaman Linan Ware Chemex Filtre Kahve Demleyici sizin için etkili bir seçim olacak. Chemex usulü kahve demlemenizi sağlayan bu ürün oldukça işlevsel ve orijinal. Isıya dayanıklı laboratuvar camı borosilikat camdan üretilen ürünün mantar kısmını çıkararak bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Chemex kahve demleme yöntemi ile kendinizi laboratuvar ortamında deney yapıyor gibi hissedeceksiniz. Chemex yöntemi sayesinde tortudan ayrılan yoğun lezzetli ve berrak bir kahve içmenin keyfini yaşayacaksınız.

9. Aeropress kahve demleme sistemi ile kahve lezzetini her yere taşıyacaksınız

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Yeni nesil kahve demleme tekniklerinden bir diğer ile AeroPress. AeroPress yönteminde lezzetli bir kahve için yalnızca hava basıncına ihtiyaç var. Demleme işlemi için AeroPress ekipmanına filtresini takın, sıcak suyu ve kahveyi ekleyin. Bu demleme tekniğinde öğütülen kahve çekirdeklerine itme kuvveti uygulanarak aromanın elde edilmesi sağlanıyor. Böylece ortaya taze ve oldukça lezzetli bir kahve çıkıyor. Üstelik AeroPress kullanmak için herhangi bir enerji kaynağına ihtiyacınız yok. Su kaynatabildiğiniz her yerde bu orijinal yöntemle kahve demlemeniz mümkün.

10. Osmanlı'dan gelen lezzet: Türk kahvesi

"Ben Türk kahvesinden vazgeçmem." diyenlerdenseniz Türk kahvesi yapmanın inceliklerini öğrenmeye hazır olun. Oldukça köklü bir tarihe sahip olan bu kahve ağır ağır pişirilmesi ve yoğun aromasıyla oldukça özel. En iyi sonuç içinse pişirirken toprak ya da bakır cezveler kullanmalısınız. Cezveyle Türk kahvesi yapımı da oldukça kolay:

Cezveye her fincan kahve için 1 fincan su ve 1 tatlı kaşığı kahve ilave edin. Şeker tercihinize göre orta için bir küp şeker, bol şekerli için 2 küp şeker ekleyin.

Su ve kahveyi iyice karıştırın.

Kahve kaynama noktasına geldiğinde kahvenin üstünde oluşan köpüğü eşit olarak fincanlara paylaştırın.

Kahve tamamen kaynayıp köpürdükten sonra servis edilmeye hazır olacak.