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    4. Ahlak polisi anında müdahale etti! Başörtüsü yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından sırtından vurulan kadın felç kaldı

    Ahlak polisi anında müdahale etti! Başörtüsü yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından sırtından vurulan kadın felç kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.08.2024 09:30
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    İran'da başörtüsü takma zorunluluğunu yerine getirmeyen 31 yaşındaki Arezoo Badri isimli iki çocuk annesi bir kadın polisler tarafından sırtından vuruldu. Olayın ardından 3 haftadır hastanede tedavisi devam eden Badri'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve komada olduğu ifade edildi.

    Ahlak polisi anında müdahale etti! Başörtüsü yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından sırtından vurulan kadın felç kaldı

    MYNET|DIŞ HABERLER İran'ın Nur şehrinde 31 yaşındaki Arezoo Badri isimli kadın bir arkadaşıyla birlikte evine giderken polis memurları tarafından durdurulmaya çalışıldı. İran İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, polis kadınlara hoparlör aracılığıyla durmaları talimatını verdi ancak kadınlar korkmuş bir şekilde yollarına devam etmeyi tercih etti. Bir polis memuru önce aracın tekerleğine sonra da kapısına ateş etti. Ancak kurşun Badri'nin sırtına isabet etti. Olay 22 Temmuz'da saat 22:00 civarında gerçekleşti.

    KOMADA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

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    Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı ve başkent Tahran'daki Vali-i Asr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) sıkı güvenlik önlemleri altında tedavi altına alındı. İran HRM'nin aktardığı bilgiye göre, doktorlar kurşunu sırtından çıkarmayı başardı. Ancak akciğerleri ve omuriliğinde 'ciddi hasarlar' olduğu ve bu nedenle yürüyemediği anlaşılıyor.

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