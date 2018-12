Ahmet Ağaoğlu: 2010-11 sezonu Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır

"GENEL KURULDAKİ ELEŞTİRİLER CİDDİYE ALINACAKTIR" Genel kurula katılım sayısını da eleştiren Ağaoğlu, "Uzun uğraşlar sonucunda çıkarttığımız yeni tüzüğümüz özellikle mali konularda sıkıntı yaşaya yaşaya bu sürece gelmiş olan kulübümüzün mali konulardaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Oraya bir 84'üncü madde ekledik. Bu madde onaylanan bütçenin yüzde 10'undan fazlasını aştığı zaman yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sorumlu olduklarını ifade eden bir madde. Biz de bununla alakalı olarak tarihte ilk kez taahhütname imzaladık. Önünüze gelen bütçede 550 milyon ve 770 milyon yazıyor. Gösterilecek olan hassasiyet bu mu olması gerekirdi? Şu anda hazirun 256 kişi. 200 özel güvenlik görevlisi, 350 jandarma var. Trabzonspor Kulübü'ne bunu yakıştıramadım. Hassa olmamız gerekir. Çünkü 84'üncü madde ne yazarsa yazsın, biz ne söylersek söyleyelim. Bu bütçenin onaylanacağı yer genel kurul. Ben bunu iki şekilde yorumluyorum. Ya gerçekten ilgi göstermekten uzağız, ya da bize ve yönetim kuruluna o kadar güveniyorsunuz ki daha fazla katılıma gerek görmediniz. İnşallah ikincisidir. Ama her zaman söylüyorum Trabzonspor Kulübü'nde her konunun konuşulacağı yer genel kuruldur. Buraya gelip eleştireceksiniz, hatalarımız varsa onları söyleyeceksiniz. Biz ancak genel kurulun uyarılarını ciddiye alırız. Bunu 150 kişiyle yapmaya kalkarsak Trabzonspor Kulübü'ne yakışmaz. Biz de dört dörtlük insan değiliz. Bizim de hatalarımız var. Onunda söyleneceği yer burası. Konuşan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bütün eleştiriler ciddiye alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"2010-11 ŞEREF VE NAMUS DAVAMIZ"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2010-11'in Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır olduğunu ifade ederek, "O sene bir uluslararası ve ulusal radyoda, televizyonda ve 2 ulusal gazetede yazı yazıyordum. 3 Temmuz'un ortaya koyduğu deliller benim programlarım ve yazılarımla birebir aynısıdır. Ben Trabzonspor için özelinde o mücadeleyi verirken ne olduğunun farkında bile olmayan insanlar beni o davayı satmakla suçlayamazlar. Her şeyden önce insanın kulübünün başkanına saygı saygısı olmalı. Ahmet Ağaoğlu'na istediğimizi söyleyebilirsiniz ama Trabzonspor kulübü başkanını ve yönetim kurulu üyelerine hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Eleştirinin her türlüsüne açığım. Ama 'kulüp başkanını şike davasını sattı' diye hırsızlıkla suçlamak ahlaksızlıkların en büyüğüdür. Hani 48 saat sonra açıklayacaktınız, bekliyorum. Bırakın işimizi yapalım. Burada herkes özveri ile çalışıyor. 8 ay önce konuştuğum ve bugünkü suratımın haline bakın. Herkes burada can siperane çalışıyor. Geldiğimiz zaman 8 oyuncumuzdan kulübe ihtar geldi. Ve oyuncularımızdan bazıları paramızı ödemiyorsanız sahaya çıkmıyoruz dediler. Bugün aynı kadro ne şekilde mücadele ediyor görüyorsunuz. Önce güveni ihdas ettik. Futbolcular yönetime ve yöneticisine güvenir hale geldi."