Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

''SOSA, ÇOK YETENEKLİ PROFESYONEL BİR SPORCU''

Ağaoğlu, takım kaptanı Sosa'nın çok yetenekli, kapasiteli olduğunu da ifade ederek, ''Aynı zamanda profesyonel, spor etik ve ahlakına harfiyen uyan bir sporcu. Ahlaklı, yetenekli kapasiteli ve aynı zamanda zeki bir sporcu. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; zeki, çevik ve sahada da ahlaklı. Takımımızın kaptanı, kendisinden çok şey beklediğimiz ve zaman zaman sakat olduğunda da her şeyini takıma veren bir oyuncu. Çok güzel söylemiş, takımın başkanı değilim diye. Ben de Sosa'nın menajeri değilim. Ama sezon başında menajeri Trabzon'a vereceğini söylemişti, Sosa'nın da böyle bir beklentisi yok, anlaşmanın sezon sonuna kadar olduğunu biliyor ve hiç gitmeyecek gibi çalışan, takımı sahiplenen biri. Hüseyin'in kontratı bitmiyor henüz, Novak'la da. Verilen rakamlar sınırlı rakamlar, bunun üzerinde çıkma mümkün değil yoksa diğer oyunculardan kesmek zorundasınız. Kadro mühendisliği herhalde orada devreye girecek, bundan dolayı orada altyapıya önem vermek gerekiyor'' dedi.

''GÜNDEM VE GERGİNLİK YARATACAK SÖYLEMLERİN İÇİNDE OLMAK HOŞ DEĞİL''

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı programı izleyip izlemediği sorulan Ağaoğlu, ''Ali Koç'un programını izledim ama hep beraber toplanıp konuşmamız gerekiyor, konuşuyorduk zaten. Bire bir konuşacağımız konuların basın ve toplum önünde konuşulması, tartışılması hoş değil. Kulüplerle alakalı kamuoyunda olumsuz gündem ve gerginlik yaratacak söylemlerin, konuşmaların içinde olmak hoş değil. Geldiğimizden beri ortamın yumuşaması, gerginliğin azalması, futbolun sahada oynanması ve bitmesi açısından çok çaba sarf ettik. Hiçbir kulübün, başkanının, hocasının, oyuncusunun ismini ağzımıza alarak tartışma ortamına çekmedik. Kulüpler arasında sıkıntı olabilir, bu yine arada halledilir bir mesele, bunu bu şekilde çözmek yerine farklı yöntemlere başvurduğumuzda ülke adına, ülke futbolu ve spor adına sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz her zaman, her yerde, her şekilde söz konusu ülke futboluysa hemen hemen herkesle de konuştuk, bugün de konuşuruz, yarın da konuşuruz. Başkanlık, camia adına yüklenilmiş sorumluluktur, toplumun doğrusu neyse onu yaptığınızda şüpheniz olmasın doğru yapmış olursunuz. Hiçbir şekilde kendi eksiklerini, yetersizliklerini gözden uzak tutmak için dikkati farklı noktaya çekmek adına gündem yaratmak gibi yanlışın içine düşmeyi asla istemeyiz. Geldiğimizden beri kendi işimizi yapıyoruz, rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz rakiplerimizi insanların önüne atmıyoruz. Sosyal medyada camialar, taraftarlar arası sıkıntılar çıkarmaya başladığınız anda belki günü kurtarıyorsunuz ama sporun barış, kardeşlik ruhuna ihanet etmiş olursunuz. Kurtardığınız gün sizin geleceğinizi kurtarmayabilir, dikkat etmek lazım. Camiamıza olduğu kadar ülke gençliğine de saygımız var, o yüzden popülariteden uzak söylediğim şartlarda, ölçülerde kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Her türlüsünü de yaparız, anladığım kadarıyla yeniden yapılandırma ve limitler hakkında bazı takımların sıkıntısı var. Ama zamanında bundan şikayet eden kulüpler de var, olsun fikri değişmiştir. Ortaya konulan kriterlere uyan bir tek Trabzonspor Kulübü var diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.