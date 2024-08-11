Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı: Geçeceksek genel başkanımızla hep birlikte geçeriz!

Son günlerde Ankara kulisleri özellikle de Gelecek Partisi'nden milletvekillerinin AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla oldukça hareketli. İddialarda adı en çok geçen isimlerden Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı konuşulanlara gündeme damgasını vuracak yanıtlar verdi.

"AK PARTİ'DEKİ ARKADAŞLARIMIZLA YILLARCA BERABER ÇALIŞTIK"

Kuruluş döneminde AK Parti'de yer alan ve 2019'a dek partide kalan Yamalı, 2019'da ise Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden biri olmuştu. OdaTV'de yer alan habere göre; Yamalı söz konusu iddialara yanıt verirken “Bazı görüşmeler yapıyoruz. AKP de bunlardan biri. Oradaki arkadaşlarımız yıllarca beraber çalıştığımız isimler” dedi.

"AK PARTİ'YE TAVSİYELER VERİYORUZ"

AK Parti'ye tavsiyeleri olduğunu kaydeden Yamalı, diğer partilerle de görüştüklerini açıkladı:

"Karşılıklı konuşuyoruz ancak şu an kendi partimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Görüştüklerimiz arasında İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi de var.”

"DAVUTOĞLU'NUN TÜM GÖRÜŞMELERDEN HABERİ VAR"

Görüşmelerin Ahmet Davutoğlu'nun haberi olmaksızın, gizlice yapıldığı iddialarını yalanlayan Yamalı “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz" dedi.

"GEÇECEKSEK DAVUTOĞLU'YLA GEÇERİZ! TALİMATI O VERDİ"

Yamalı'nın en dikkat çeken açıklamalarından biri de görüşmelerin Davutoğlu'nun talimatıyla yapıldığı, ayrıca Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geçebileceği yönündeki değerlendirmesi oldu. 'Altılı masa'ya göndermede bulunan Yamalı şöyle konuştu:

"Biz bir paket değiliz. 6’lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AKP’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz."

DAVUTOĞLU GÜNDEM OLDU

Yamalı'nın bu açıklamalarıyla birlikte Twitter'da (X) Ahmet Davutoğlu TT (trend topic) listesinde yerini aldı.



Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır