Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında nereli? Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede MasterChef konuğu

Ahmet Dede bu akşam MasterChef'e konuk olacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan programa katılacak olan Dede, yarışmacılara puan verecek. Küçük yaşlardan beri yemek yapan Ahmet Dede'nin soyadını taşıyan restoranı Michelin yıldızlı.

AHMET DEDE KİMDİR?

Ahmet Dede küçük yaşlarda yemek yapmaya başlamıştır. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak yapmaya 25 yaşında karar vermiştir.

Ardından 8 haftalık bir aşçılık okuluna giden Ahmet Dede'ye hocalarının üniversite eğitimi almasını tavsiye etmesi üzerine Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne başladı. Ardından staj yaptı.

Bu süreçte restoranlarda gönüllü çalıştı.

Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini dile getiren Dede, evli değildir. Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıttı ve ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.

