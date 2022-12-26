MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında nereli? Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede MasterChef konuğu

Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında nereli? Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede MasterChef konuğu

26.12.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Dede ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef finaline az bir zaman kala heyecan giderek artıyor. Son 5’e kalan yarışmacılar ilk ceketi giymek için mücadele edecekler. Yarışmaya bu akşam Ahmet Dede konul olacak. Peki, Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında nereli?

Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında nereli? Michelin yıldızlı Şef Ahmet Dede MasterChef konuğu

Ahmet Dede bu akşam MasterChef'e konuk olacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan programa katılacak olan Dede, yarışmacılara puan verecek. Küçük yaşlardan beri yemek yapan Ahmet Dede'nin soyadını taşıyan restoranı Michelin yıldızlı.

AHMET DEDE KİMDİR?

Ahmet Dede küçük yaşlarda yemek yapmaya başlamıştır. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak yapmaya 25 yaşında karar vermiştir.
Ardından 8 haftalık bir aşçılık okuluna giden Ahmet Dede'ye hocalarının üniversite eğitimi almasını tavsiye etmesi üzerine Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne başladı. Ardından staj yaptı.

ahmet-dede

Bu süreçte restoranlarda gönüllü çalıştı.
Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini dile getiren Dede, evli değildir. Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıttı ve ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomen çocuğuna ev alıp helikopterle... "Bu ekonomide..."Ünlü fenomen çocuğuna ev alıp helikopterle... "Bu ekonomide..."
Hülya Avşar'dan klibine olay yorum! 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'Hülya Avşar'dan klibine olay yorum! 'Çıplaklık hissi veriyor olabilir'
Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda ettiAkciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Michelin ahmet dede gönül yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

"Dondurucu soğuklar" geliyor! 3 ay boyunca... İl il sıralandı

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 formül ile en düşük maaş tablosu

5 milyon liralık altın! Orada bir servet yatıyor… Harekete geçtiler

5 milyon liralık altın! Orada bir servet yatıyor… Harekete geçtiler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"

Hepsi kuyruğa girip bekledi: "Süre uzatılmayacak! Mutlaka başvurun"

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.