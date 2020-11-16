Ahmet Kaya şarkısını yorumlaması eleştirilen Deniz Seki'ye Selda Bağcan destek oldu!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde uzun namlulu silahla açılan ateş sonucunda ağır yaralanmıştı. 9 yıl boyunca sahne ve ekranlardan uzak kalmayı tercih eden İbrahim Tatlıses İzmir’e yerleşerek burada iyileşme sürecini tamamlamıştı. Tedavi sürecini başarılı bir şekilde bitiren ünlü sanatçı televizyona geri döndü. 14 Kasım Cumartesi günü İbrahim Tatlıses Star TV’den sevenlerini selamladı.

14 Kasım Cumartesi günü yayınlanan ilk bölümün konukları arasında Deniz Seki, Kutsi, Sibel Can, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş yer aldı. 14 Mart 2011 tarihinde Beyaz TV’de yayınlanan İbo Show’un son konukları olan Deniz Seki ve Kutsi stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki’nin Ahmet Kaya performansı ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan eleştirilere Deniz Seki sosyal medya hesabından sert cevap verdi. Sesine ilişkin kötü yorumlar yapanlara Seki, “Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum” cevabını verdi. Deniz Seki’ye destek ise Selda Bağcan’dan geldi.