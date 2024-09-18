Aile meclisine o da çağrıldı! Tavşantepe imamı hakkında Diyanet harekete geçti: Narin öldürüldükten sonra Kur'an'a el bastırılmış

Narin cinayeti sonrası aile üyelerine Kur'an'a el bastırdığı öne sürülen Tavşantepe imamı R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Cami imamı hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

İmam R.K, Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

KUR'AN KURSUNUN NEDEN AÇIK OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

Diyanet Başkanlığı müfettişlerinin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kur'an kursunu süresi bittiği halde kursun neden açık tutulduğunu araştıracağı da belirtildi.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada imam R.K'nın neden gözaltına alındığı ortaya çıktı. Halktv.com.tr'nin aktardığına göre; Narin Güran'ın kaybolmasının ardından amca Salim'in topladığı çocuktan yetişkine herkes aile toplantısında bir araya geldi. İddiaya göre amca Salim bu toplantıya köyün camii imamı R.K'yı çağırdı.

Aile meclisi toplantısına katılanlara "Narin'le ilgili hiçbir şey söylenmeyecek. Hiçbir açıklama yapılmayacak" denilerek Kuran-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiği iddia edildi. Bu bilgiyi alan jandarma ekiplerinin de köyün imamı R.K'yı gözaltına alarak bu soruyu da sordukları öğrenildi.

'CİNSEL İÇERİKLİ YAZIŞMALAR' İDDİASI

Gözaltında telefonu incelenen imam R.K'nın telefonunda cinsel içerikli yazışmalar ve videolar çıktığı da iddia edildi.

TUTUKLU SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Narin'in öldürülmesi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında son olarak dün Hediye Güran tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Tutuklananlar arasında Narin'in abisi, amcaları, annesi de var.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır