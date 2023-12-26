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  4. Aile'nin güzeli Yüsra Geyik çömelerek poz verdi! Derin yırtmacıyla nefes kesti

Aile'nin güzeli Yüsra Geyik çömelerek poz verdi! Derin yırtmacıyla nefes kesti

26.12.2023 09:43 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle büyük beğeni toplayan Yüsra Geyik şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Geyik sosyal medyadaki pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu derin yırtmacı ve göğüs dekoltesiyle takipçilerini adeta büyüledi.

Arka Sokaklar’da hayat verdiği Zeliş karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Geyik, bu defa sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.

Siyah transparan detaylı elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla adeta büyüledi. Yüsra Geyik'in cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Güzelliğin şaka mı?', 'Neden böyle şeyler yapıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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33 yaşındaki Yüsra Geyik sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

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Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı.

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Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

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Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

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