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Ailesini korumak için ayı tokatladı! ''Ayıdan değil adamdan korkuyorum''

06.10.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpekleriyle yürüyüşe çıkan bir adamın bi ayıya rastladığı ve ailesini kurtarmak için garip bir girişimde bulanarak ayıyı tokatladığı bir video kısa sürede viral oldu. Adamın ailesini kurtarmak için seçtiği yöntem herkesi şaşkına çevirdi.

Ailesini korumak için ayı tokatladı! ''Ayıdan değil adamdan korkuyorum''

TikTok'ta 6,2 milyona ulaşan klipte, başlangıçta her şeyden habersiz ailesi ve köpekleriyle yürüyüş yapan Anthony Mooren isimli adamın, köpekleri o tarafa yönelince ayıyı fark ettiği görülüyordu.

İşte o görüntüler:

GERİ ÇEKİLDİ

Ayının varlığından ürken köpeklerini zarardan korumak üzere aniden hareket geçen adamın, köpekleri hızlı bir hamleyle uzaklaştırıp ayıya bağırmaya başladı. Yüzleşmeleri kısa sürdü çünkü endişeli babanın cesur bir girişimle ayıyı tokatlamasıyla, hayvan geri çekildi.

TÜRÜ BİLİNMİYOR

surat

Mooren'in ayıyı tokatlamadan hemen önce, "Geri çekil, geri dön" dediği duyuluyordu. Kimsenin zarar görmeden kurtulduğu olay, böylece sona erdi. Ailenin ne tür bir ayıyla karşılaştığının ise henüz bilinmediği aktarıldı.

''ADAMDAN KORKUYORUM''

İnternette kısa sürede viral olan video, kullanıcıların yorumlarıyla dolup taştı. Birçoğu olayı tiye aldı. Bir kullanıcının "Bu noktada ayıdan çok adamdan korkuyorum" diye paylaştığı yorumu herkesi güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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