Ailesini korumak için ayı tokatladı! ''Ayıdan değil adamdan korkuyorum''

TikTok'ta 6,2 milyona ulaşan klipte, başlangıçta her şeyden habersiz ailesi ve köpekleriyle yürüyüş yapan Anthony Mooren isimli adamın, köpekleri o tarafa yönelince ayıyı fark ettiği görülüyordu.
İşte o görüntüler:
man slaps bear in face, while defending dogs and gf.#interesting #facts pic.twitter.com/FEHHVNGOr8— Interestingworld (@InterestingAR1) September 26, 2022
Ayının varlığından ürken köpeklerini zarardan korumak üzere aniden hareket geçen adamın, köpekleri hızlı bir hamleyle uzaklaştırıp ayıya bağırmaya başladı. Yüzleşmeleri kısa sürdü çünkü endişeli babanın cesur bir girişimle ayıyı tokatlamasıyla, hayvan geri çekildi.
Mooren'in ayıyı tokatlamadan hemen önce, "Geri çekil, geri dön" dediği duyuluyordu. Kimsenin zarar görmeden kurtulduğu olay, böylece sona erdi. Ailenin ne tür bir ayıyla karşılaştığının ise henüz bilinmediği aktarıldı.
İnternette kısa sürede viral olan video, kullanıcıların yorumlarıyla dolup taştı. Birçoğu olayı tiye aldı. Bir kullanıcının "Bu noktada ayıdan çok adamdan korkuyorum" diye paylaştığı yorumu herkesi güldürdü.
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