Ailesini korumak için ayı tokatladı! ''Ayıdan değil adamdan korkuyorum''

TikTok'ta 6,2 milyona ulaşan klipte, başlangıçta her şeyden habersiz ailesi ve köpekleriyle yürüyüş yapan Anthony Mooren isimli adamın, köpekleri o tarafa yönelince ayıyı fark ettiği görülüyordu.

İşte o görüntüler:

man slaps bear in face, while defending dogs and gf.#interesting #facts pic.twitter.com/FEHHVNGOr8