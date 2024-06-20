Ailesinin gelmeyeceğini düşünerek tek başına mezuniyet fotoğrafı çektiriyordu! Fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ailesinin mezuniyetine gelemediğini düşünen bir genç kadın tek başına cübbesi ve elindeki diplomasıyla poz veriyordu.

O sırada arkasında ailesinin olduğundan habersiz olan genç kadın arkadaşının çektiği fotoğrafa bakınca ailesini gördü ve duygulanarak gözyaşlarına boğuldu. Kullanıcıların büyük bölümü gönderiye duygusal tepkiler verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlerken ben de duygulandım. Tüylerim diken diken oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok sevimli bir andı" yorumunu yaptı.