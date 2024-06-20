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    4. Ailesinin gelmeyeceğini düşünerek tek başına mezuniyet fotoğrafı çektiriyordu! Fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu

    Ailesinin gelmeyeceğini düşünerek tek başına mezuniyet fotoğrafı çektiriyordu! Fotoğrafı görünce gözyaşlarına boğuldu

    20.06.2024 10:27
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.06.2024 10:27
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    Ailesinin gelemeyeceğini düşünerek tek başına mezuniyet fotoğrafı çektiren genç kadın, fotoğrafta arkasında ailesini görünce gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ailesinin mezuniyetine gelemediğini düşünen bir genç kadın tek başına cübbesi ve elindeki diplomasıyla poz veriyordu.

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    O sırada arkasında ailesinin olduğundan habersiz olan genç kadın arkadaşının çektiği fotoğrafa bakınca ailesini gördü ve duygulanarak gözyaşlarına boğuldu. Kullanıcıların büyük bölümü gönderiye duygusal tepkiler verdi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İzlerken ben de duygulandım. Tüylerim diken diken oldu" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok sevimli bir andı" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    mezuniyet
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