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AK Parti'den 80 maddelik yasa teklifi! 5 bin TL emekli ikramiyesi için AK Parti'den açıklama geldi: Erdoğan talimat verdi

24.11.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin TL emekli ikramiyesi hakkında verdiği talimat ortaya çıktı, AK Parti'den ilk açıklama geldi. İkramiyeden milyonlarca emeklinin yararlanamaması tartışmaları beraberinde getirmişti. Erdoğan'ın talimatı üzerine emeklilere ikramiye çalışmasında kapsam genişliyor.

AK Parti'den 80 maddelik yasa teklifi! 5 bin TL emekli ikramiyesi için AK Parti'den açıklama geldi: Erdoğan talimat verdi

AK Parti tarafından 80 maddelik yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanı Güler, "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor" dedi.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİNDE KAPSAM GENİŞLİYOR

Güler ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli ikramiyesinin çalışan emeklileri de kapsamasına yönelik detaylı bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Güler çalışmanın kapsam ve detaylarının çalışma sonrasında ortaya çıkacağını ifade etti.

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Halihazırda duyurulan şekliyle, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5 bin TL emekli ikramiyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler, emekli muhtarlar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri ve çalışan emeklileri kapsamıyordu.

Gelen şikayetlerin AK Partili yöneticiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmesi üzerine Erdoğan'ın iki bakanlığa talimat verdiği belirtilmişti.

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