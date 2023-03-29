AK Parti'den belediye başkanı seçilip kısa süre sonra istifa etmişti! İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı'dan çok konuşulacak sözler 'Yolsuzluk yapmayanlar...'

Son dakika haberi: İYİ Parti grup toplantısı başladı. Meral Akşener'in konuşması öncesi, Eski Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı konuşma yaptı.

"BİZİ SORGULAYACAK ADAM ANASINDAN DÜNYAYA GELMEDİ"

Arı konuşmasında şunları söyledi:

En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz.

AKŞENER: BU AZİZ MİLLET YOLSUZLUKLARIN HESABINI SORACAK

Arı'nın ardından kürsüde mikrofonu alan Akşener'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

Türk siyasetinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bu ucube döneme son vermek için mileltçe yapacağımız kritik bir seçim var. Takvimler 14 Mayıs'ı gösterdiğinde, hesap vakti nihayet çattığında bu aziz millet daha önce defalarca yaptığı gibi bugüne kadar yapılan tüm yolsuzlukların hesabını soracak.

Tarihi seçimin arifesinde Türkiye'nin geleceği için vadedilen seçenekler çok daha net. Bir tarafta seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tecavüzü reva görenler var, diğer tarafta ise her 10 Kasım'da hüzünlenenler, 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diye ant içenler var.

"HODRİ MEYDAN! GÖRELİM ÇAPLARI NEYMİŞ"