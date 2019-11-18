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AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır disiplin kuruluna sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 19:18 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır disiplin kuruluna sevk edildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy’de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı.

Bakır, mesajında, “Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3.cü toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım, büyük tepki çekmişti ve paylaşımın “ırkçılık” içerdiği ileri sürülmüştü.

PELİN GÜNDEŞ BAKIR KİMDİR?

13 Mart 1972'de İstanbul'da doğdu. Anne adı Maral, baba adı Erhan'dır.

İngiltere'de inşaat mühendisliği alanında Imperial College'dan Diploma (DIC) ve yine Londra Üniversitesi Imperial College'da beton yapılar dalında master (MSc) dereceleri aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Belçika'da Leuven Üniversitesinde post-doktora yaptı.

ABD'de FEMA'dan afet yönetimi ve deprem konularında eğitim aldı.

İTÜ'de Deprem ve Yapı Mühendisliği dallarında 2004'te doçent, yine İstanbul Teknik Üniversitesinde 2010 yılında profesör oldu.

70'in üstünde bilimsel eseri bulunmaktadır.

Avrupa ve Amerika'da 4 bilim dergisinin Editörler Kurulu Üyesi ve 20 bilim dergisinin Hakem Kurulu Üyesidir.

İTÜ'nün yanı sıra Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde ders verdi.

2009'da deprem hasarının azaltılması konusunda FABED Bilim İnsanlarına Üstün Başarı Ödülü aldı.

  1. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi seçildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) listesinden Kayseri Milletvekili seçildi.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Gündeş Bakır, evli ve 3 çocuk annesidir.

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