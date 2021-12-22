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AK Parti'den İYİ Parti'ye 'Millete iteliyorlar' tepkisi

22.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında kullandığı ifadeleri eleştirdi. Turan, "Daha önce 'yavşak'a varan ifadeler kullanan Akşener, bugün de 'Millete iteliyorlar' sözüne kadar geldi. Bir parti düşünün, grup başkanvekili şehit yakınına küfür edecek; bir diğer milletvekili bütçe görüşmelerinde el hareketi yapıp küfür edecek, genel başkanları her hafta argolu diline devam edecek. Adına 'İYİ' demekle iyi olunmuyor." dedi.

AK Parti'den İYİ Parti'ye 'Millete iteliyorlar' tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında kullandığı argo diliyle kendilerini şaşırtmadığını belirterek, "Sayın Akşener söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı olduğunu, bugün bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

"ARGO DİLİ ŞAŞIRTMADI"

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in, partisinin grup toplantısında kullandığı argo diliyle kendilerini yine şaşırtmadığını kaydetti.

Üslubun, insanı daha kıymetli kıldığına işaret eden Turan, "Daha önce 'yavşak'a varan ifadeler kullanan Akşener, bugün de 'Millete iteliyorlar' sözüne kadar geldi. Bir parti düşünün, grup başkanvekili şehit yakınına küfür edecek; bir diğer milletvekili bütçe görüşmelerinde el hareketi yapıp küfür edecek, genel başkanları her hafta argolu diline devam edecek. Adına 'İYİ' demekle iyi olunmuyor. Ayıplarını, bir hüner zannetmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

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Her fırsatta bu ayıp üsluplarını yüzlerine vurmaya devam edeceklerini vurgulayan Turan, şu görüşleri paylaştı:

"'İYİ' dedikleri eğer buysa Rabb'im selamete çıkarsın bunları. Üslubun, kimliğindir. İYİ Parti'ye bakınca bu sözün ne kadar karşılık bulduğunu görebiliyoruz. Sözüm ona çirkin üslupları adeta kurumsal kimlikleri olmuş. Döviz kurunun artışında Kılıçdaroğlu ile birlikte ortalığı velveleye veren Akşener de kurda yaşanan düşüşten memnuniyet duymadığı gibi, haksız eleştirilerine devam etti. Döviz kuru yükseliyor eleştir, düşüyor eleştir. Bu, makul bir muhalefet tarzı değil. 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' demişler. Sayın Akşener de söylemleriyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun en iyi arkadaşı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi.

Muhalefet, eleştiri, her zaman baş tacı. Sayın Akşener, konuşmasında muhalefeti ve görevlerini çok güzel anlatmış, ama keşke uygulamada da görebilsek. Maalesef yalanları, algıları, tiyatroları, hakaretleri eksik olmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Göreceksiniz, yeni ekonomi modeli, bu muhalefeti de mahcup edecek. Yaşanılan ekonomik sıkıntıları, milletçe hep birlikte aşacağız." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İYİ Parti
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