HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20
soru sorup 20'sini de cevaplayan Kılıçdaroğlu, terör örgütünün gelişmesinin ve devlete sızmasının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili iddialarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.

FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamasıCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ömer Çelik Kılıçdaroğlu fetönün siyasi ayağı

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlerin cezası belli oldu

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlerin cezası belli oldu

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

'Kapan-6 Zori Operasyonu' başladı

'Kapan-6 Zori Operasyonu' başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Melih Gökçek'in deprem sonrası paylaşımı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması

Son dakika! CHP'den İdlib önergesi

CHP'den İdlib önergesi!

İYİ Parti'nin acı kaybı! Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti (Hasan Hüseyin Türkoğlu kimdir?)

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Meral Akşener'den Bakan Albayrak eleştirisi

Meral Akşener'den Bakan Albayrak eleştirisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.