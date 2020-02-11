AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20

soru sorup 20'sini de cevaplayan Kılıçdaroğlu, terör örgütünün gelişmesinin ve devlete sızmasının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili iddialarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.

FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.