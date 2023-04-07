HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

07.04.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere sayılı günler herkes hangi adayın ne kadar oy alacağını merak ediyor. Araştırma şirketlerinin yanı sıra partiler de temponun arttığı şu günlerde sahada kendi araştırmalarını yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İnce şu an ne kadar destek görüyor? Oyu neden arttı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması! Oyunun neden arttığını söyleyerek oran verdi

Türkiye için tarihi bir önem taşıyan 14 Mayıs seçimlerine gün gün yaklaşılıyor. Seçimlerde 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Liste mesaisi süren ittifaklar çalışmalarının ardından düzenleyecekleri kampanyalarla kendi adaylarına destek isteyecek. Adaylık sürecinde en çok tartışılan isim Muharrem İnce oldu. Kamuoyunda adaylığı uzun süre tartışılan İnce için bir açıklama da AK Parti'den geldi.

1

OYU NEDEN ARTTI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Son günlerde yaşanan olayları değerlendiren Dağ, Muharrem İnce'nin oyunun artışına dikkat çekti. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumda karşılık bulmadığını savunan Dağ, genç bir kitlenin İnce'yi desteklediğini belirtti. Memleket Partisi'ndeki oy artışına da değinen Dağ, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ndeki kopuşun Memleket Partisi'nde oy artışına neden olduğunu savundu.

2

İşte Dağ'ın Muharrem İnce'yle ilgili açıklamları;

Muharrem İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelmesinin sebebi nedir? Asıl önemli olan nokta bu. Baktığınızda İnce aralıkta yok, ocakta yok, kasımda yok, ağustos itibarıyla bakın böyle. Var ama sıfırlar birler seviyesinde. Şubatta yine sıfırlar bir seviyesinde, marttan sonra 10'lu oranlar konuşuyoruz. Partisi 4-5'li oylar, kendisi 10 civarında oylar seviyesine geldi. Bunun sebebi 7'li masanın adayının tutmamış olması. Adayın kabullenilmemiş olmasından dolayı böyle oldu. Bu adayın vatandaş tarafından karşılık bulmadığı anlamına geliyor. Veriler de bu yönde.

3

DANS VİDEOLARININ ETKİSİ OLDU MU?

Genç bir kitle adayın açıklamasından sonra adayı kabul etmeyerek Muharrem İnce'ye doğru bir yönelme gösteriyor. Veriler bunu gösteriyor. Çünkü bu oranı aralıkta da görmeniz lazım bu oranı ocakta da. TikTok'ta yaptığı danstan dolayı yola çıkarak bir takım yorumlar yapılıyor. Bu dansı ilk ağustos eylül ayında yapıyor. Danstan dolayı olsa o aylarda yükseliş olurdu. Marttan sonra oylarının artması bunu gösteriyor. Partisi neden yükseliyor o zaman diye bir soru akıllara gelebilir. Orada da İYİ Parti'nin masaya geri dönmesi etkili oldu. Masadan kalkıp geri dönmesi Memleket Partisi'nin oylarında yukarı yönlü bir oynama oldu. Zafer Partisi'nin de deprem döneminde yaptığı dezenformasyon onun erimesine sebebiyet verdi. O da büyük ihtimalle Memleket Partisi'ne geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amca ile yeğeni arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralıAmca ile yeğeni arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...MHP'nin milletvekili aday listeleri belli oldu! İşte yer alan isimler...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

TOGG makam arabası olarak kullanılmaya başlandı!

TOGG makam arabası olarak kullanılmaya başlandı!

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Çok konuşulacak 'Mehmet Şimşek' sözleri: "Halka açıkça söylemektense..."

Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!

Yaptığı son anketi ‘rekor gelebilir’ diyerek duyurdu!

İttifak protokolü değişti! CHP listesinden katılacaklar

İttifak protokolü değişti! CHP listesinden katılacaklar

Tiktok fenomeni ayna karşına geçip iç çamaşırlı poz verdi

Tiktok fenomeni ayna karşına geçip iç çamaşırlı poz verdi

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

İlginizi Çekebilir

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Aylarca bebek gibi baktı! “İyileşince ilk işi yeniden beni aldatmak oldu”

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.