AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekiler, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal, kültürel ve turistik yerlerden biri olan Munzur Gözeleri'ni gezdi.

Usta ve beraberindeki Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile milletvekillerinden oluşan heyet, Ovacık ilçesinde, bir süre önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Heyet, daha sonra turizme kazandırılması için proje çalışmaları süren ve yöre halkınca kutsal kabul edilen aynı ilçenin Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti.

Gözelerin girişinde Ovacık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki sporcular tarafından karşılanan Usta ve beraberindekiler, buradaki çocuklarla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Usta, daha sonra Vali Sonel ile çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Munzur Gözeleri'nde çevresindeki esnafı da ziyaret eden Usta ve beraberindekiler, burada piknik yapan vatandaşlarla merhabalaşıp, fotoğraf çektirdi.