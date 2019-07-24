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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Tunceli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekiler, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde el değmemiş doğasıyla her mevsim ilgi gören Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Burası çok güzel bir mekan haline gelmiş. Fazla sayıda turist gördük. Tuncelili olup il dışında yaşayan, buraya dönenler veya farklı illerden gelenleri gördük"

TUNCELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindekiler, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal, kültürel ve turistik yerlerden biri olan Munzur Gözeleri'ni gezdi.

Usta ve beraberindeki Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile milletvekillerinden oluşan heyet, Ovacık ilçesinde, bir süre önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Heyet, daha sonra turizme kazandırılması için proje çalışmaları süren ve yöre halkınca kutsal kabul edilen aynı ilçenin Ziyaret köyündeki Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti.

Gözelerin girişinde Ovacık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki sporcular tarafından karşılanan Usta ve beraberindekiler, buradaki çocuklarla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Usta, daha sonra Vali Sonel ile çocuklara dondurma ikramında bulundu.

Munzur Gözeleri'nde çevresindeki esnafı da ziyaret eden Usta ve beraberindekiler, burada piknik yapan vatandaşlarla merhabalaşıp, fotoğraf çektirdi.

Usta, ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Munzur Gözeleri'nin harika bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

İlçenin doğası ve insanıyla güzel bir yer olduğunu vurgulayan Usta, şunları söyledi:

"Burası çok güzel bir mekan haline gelmiş. Fazla sayıda turist gördük. Tuncelili olup il dışında yaşayan, buraya dönenleri veya farklı illerden gelenleri gördük. Bölgenin doğası ve insanıyla güzel bir yer olduğunu gördük. Emeği geçenlere ve burada gördüğümüz herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum. İnşallah burası daha da güzel hale gelir. Bütün Türkiye'nin geldiği, gezdiği, gördüğü bir alan haline ve çok daha hizmet sektöründe geliştiği bir alan haline gelir."

Ziyaretin ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nihan Turna Sakaltaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in de aralarında bulunduğu heyet, askeri helikopterle ilçeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Munzur Gözeleri Ovacık Tunceli

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