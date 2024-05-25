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  4. Milyonluk vurgun planı böyle çöktü! O detayı fark edince... Günlerdir bunun için uğraşıyorlarmış

Milyonluk vurgun planı böyle çöktü! O detayı fark edince... Günlerdir bunun için uğraşıyorlarmış

25.05.2024 11:32
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Denizli’de bir vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp dolandırmak isteyenlerin planını polisin dikkati bozdu. Vatandaşın banka önünde uzun süre telefonla görüştüğünü fark ederek müdahalede bulunan polis ekipleri milyonluk vurgunu engelledi.

Milyonluk vurgun planı böyle çöktü! O detayı fark edince... Günlerdir bunun için uğraşıyorlarmış

Denizli’de bayramyeri meydanında bulunan bankalar önünde bir vatandaşın sürekli telefonla görüştüğünü fark eden polis ekipleri muhtemel bir dolandırıcılık olayına karşı müdahalede bulundu.

Polis ekiplerinin iletişime geçtiği vatandaşın kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar ile görüştüğü tespit edildi. Birkaç gündür vatandaşla telefonda görüşen dolandırıcılar, hakkında operasyon gereği para yatırması gerektiğini söylediği öğrenildi.

Dolandırıcıların inanan vatandaşın 160 bin avroyu hazırladığı, göndermek üzereyken polis ekiplerinin engel olduğu belirtildi.

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DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızı telefonla arayıp kendilerini asker, polis savcı olarak tanıtarak para ya da altın isteyen şahıslara itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir. “Güvenli çevre, huzurlu toplum” için aralıksız olarak çalışmalarımıza devam edilecektir” ifadeleri yer aldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli dolandırıcı
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