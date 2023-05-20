AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında duyurdu: Pazartesiyi bekleyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk ekranlarında Kürşad Oğuz, Serap Belet ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Çelik, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OĞAN'A OY VEREN KİTLE CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ SİYASETE ÇOK DAHA YAKIN"

"Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti." ifadelerini kullanan Oğan, "Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak. Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz." dedi.

"PAZARTESİYİ BEKLEYECEĞİZ"

"Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz." diyerek konuşmasına devam eden Çelik, "Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesiyi bekleyeceğiz. Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler, Pazarlığı kendinize yakın olanlarla, müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, konuşmasının devamında şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımız prensipler üzerinden yürüyor. Bunlarla yakınlık ortak alan oluşturulduğunda zaten bir araya geliyorsunuz. Şunu açık ve net söyleyebilirim. Bir kabine nasıl kurulacak bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Henüz ortada bir açıklama yok. O açıklama olduğu zaman onun üzerine konuşmak lazım. Bir taraf siyasi pazarlık istemiş karşı taraf yapmamış diye haksızlık yapmamak lazım. Sayın Oğan da zaten müzakerelerini yapıyor. Ama gördüğüm şu sayın Oğan'a oy veren kitlenin hassasiyet odağı Cumhurbaşkanımızın siyasetiyle son derece örtüşüyor."