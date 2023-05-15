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Gözler kritik 14 günde: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı! AK Parti'de kritik MYK toplantısı

15.05.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik seçim sonrası kurmaylarını topladı. AK Parti Genel Merkezinde seçim sonuçları değerlendirmek üzere MYK toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda önümüzdeki 14 gün içinde 2. tur için nasıl bir kampanya izleneceği masaya yatırılacak.

Gözler kritik 14 günde: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı! AK Parti'de kritik MYK toplantısı

Son dakika haberi: İlk turda adayların seçilemediği cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. tura dek geçecek sürede izlenecek yol haritasını değerlendirmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

AK PARTİ'DE MYK TOPLANTISI! ERDOĞAN GENEL MERKEZ'DE

Dünkü seçimlerin ardından seçimin 2. tura kaldığı yönünde mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, HaberTürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sürecine ve sonuçlarına ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

AA-20230514-31143928-31143925-AK_PARTI_GENEL_BASKAN_YARDIMCISI_ALI_IHSAN_YAVUZ
Ali İhsan Yavuz dün akşam kameralar karşısına geçerek seçim sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

MASADA KRİTİK 14 GÜN VAR! NASIL BİR KAMPANYA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısının başladığını belirten Nehir, toplantının gündeminde seçim sonuçlarının olacağını, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurmaylarının 2. tura dek geçecek 14 günde nasıl bir kampanya izleyeceğini değerlendireceğini ifade etti.

Öte yandan AA'ya göre parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.10'da başladı.

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