HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: 11 partiyle görüştüm

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: 11 partiyle görüştüm

09.08.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 1 hafta içinde siyaset gündeminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama geldi. Önce CHP'den ardından Memleket Partisi'nden istifa eden Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Çelebi, "Konuya netlik getirelim" diyerek başladığı açıklamasında 11 partiyle görüştüğünü duyurdu.

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: 11 partiyle görüştüm

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Siyasi kulisleri hareketlendiren bu iddianın ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş'ın bu iddiasının ardından şu sıralar siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam eden Mehmet Ali Çelebi'den yeni bir açıklama geldi.

ÇELEBİ1

11 PARTİYLE GÖRÜŞTÜM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çelebi son olarak, " Konuya netlik getirelim: 11 parti sosyalistinden sağ-sol görüşlüsüne cumhur ittifakından millet ittifakına kendi istekleriyle benim talebim olmadan geldi görüştüm. Bu ilgi benim için onurdur.Bugün bir parti yine aradı görüşürüm,mahsuru yoktur. Bağımsız olarak devam ediyorum." paylaşımını yaptı.

SİLDİĞİ TWEETLER GÜNDEM OLMUŞTU

Çelebi'nin kişisel hesabındaki gönderilerin bazılarının kaldırılması tartışma konusu olmuştu. Çelebi, eski paylaşımları kendisinin yapmadığını ifade etmişti.

Twitter hesabını ağabeyinin kullandığını dile getiren Çelebi'nin şu açıklamayı yapmıştı;

"Tweeter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim."

Sildiği tweet'ler gündem olmuştu! Çelebi'den açıklama geldi: 'Ağabeyimden temizlemesini istedim'Sildiği tweet'ler gündem olmuştu! Çelebi'den açıklama geldi: 'Ağabeyimden temizlemesini istedim'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuruyan ünlü gölün su tutana kadar yeni sahibi belli oldu...Kuruyan ünlü gölün su tutana kadar yeni sahibi belli oldu...
Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti! Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!
İzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlarİzmir'deki imamın görüntüsü binlerce beğeni aldı: Şaşırıyorlar
Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu, Erdoğan açıkladı! Tüm gözler oraya çevrildi

Merakla bekleniyordu, Erdoğan açıkladı! Tüm gözler oraya çevrildi

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Erdoğan talimat verdi: ‘Kâr amaçlı değil, fiyatları indirin’

Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"

Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"

Cip sürücüsünün ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi!

Cip sürücüsünün ücret ödememek için yaptığı şey şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.