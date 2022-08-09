AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama: 11 partiyle görüştüm

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye mi geçecek? Siyasi kulisleri hareketlendiren bu iddianın ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş'ın bu iddiasının ardından şu sıralar siyasi hayatına bağımsız milletvekili olarak devam eden Mehmet Ali Çelebi'den yeni bir açıklama geldi.

11 PARTİYLE GÖRÜŞTÜM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çelebi son olarak, " Konuya netlik getirelim: 11 parti sosyalistinden sağ-sol görüşlüsüne cumhur ittifakından millet ittifakına kendi istekleriyle benim talebim olmadan geldi görüştüm. Bu ilgi benim için onurdur.Bugün bir parti yine aradı görüşürüm,mahsuru yoktur. Bağımsız olarak devam ediyorum." paylaşımını yaptı.

SİLDİĞİ TWEETLER GÜNDEM OLMUŞTU

Çelebi'nin kişisel hesabındaki gönderilerin bazılarının kaldırılması tartışma konusu olmuştu. Çelebi, eski paylaşımları kendisinin yapmadığını ifade etmişti.

Twitter hesabını ağabeyinin kullandığını dile getiren Çelebi'nin şu açıklamayı yapmıştı;



"Tweeter hesabım açılma 2012. 2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015. 2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım. Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim."



