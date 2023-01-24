AK Partili Şenel "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım" dedi! Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke için bugüne kadar yaptığı hizmetlerden bahsederek "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" demesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Siyasetçinin 85 milyona ayrım yapmadan hizmet etmelidir. Böyle bir siyasetçi ve yönetimi istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz ve bunun için mücadele edenleri anıyoruz. Elbette ki kalemlerini satmayana baskılar olacaktır, bunlara yönelik cinayetler olacaktır. Uğur Mumcu kalemini satmadı. Havuz medyası değil özgür medya istiyoruz.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL OLAY: BİR SOYTARIYI GETİRDİLER...

İsveç'te iğrenç bir olay yaşandı. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik, o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

"YSK'YA GÜVENMİYORUZ"

YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. Allah aşkına iradesini Saray'a ipotek adama hakim mi denir? YSK'ya güvenseydik özel olarak sandık güvenliği konusunda çalışma yapmazdık. Biz her sandığın güvenliğini almak zorundayız. Neden? Güvenmiyoruz yargıya, YSK'ya.

"O VEKİL ORDULULARIN VEKİLİ DEĞİL"

Bozulma yargı ile değil bürokrasi ile başladı. Yargı ile devam ediyor. Halen hukukun üstünlüğüne inan kişiler var. Bozulma o kadar büyük alanlara yansıdı ki. TBMM'de de büyük bir bozulma olduğunu görüyoruz. Ayakkabı yalayıcılığına soyunan siz hiç milletvekili gördünüz mü? Bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor? Erdoğan'ın ayakkabısına elini atsın yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. O vekil Orduluların vekili değil. Saray'ın oraya gitsin ya da AK Parti merkezi önüne gitsin. Oraya bir heykel yapsınlar. 'Erdoğan'ın ayakkabılarını yalamaktan söz eden ve onur duyan milletvekili' diye yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç buraya gelir.

"BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Uyuşturucu oligarklarıyla, mafyalarla da mücadele edeceğiz. Onların da tehditleri geliyor. Tehdit etmezseniz namertsiniz. Bir milim geri adım atmayacağız. Yemin ettim, garibin gurabanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağız. Çünkü biz bu devleti inşa eden Kuvâ-yi Milliye geleneğinden geliyoruz."

