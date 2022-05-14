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  4. Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce tanımadığı ailenin evine girmek istedi

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce tanımadığı ailenin evine girmek istedi

14.05.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Kütahya'da yaşandı. Alkollü sürücü doktor İ.A. trafik polislerini fark edince tanımadığı bir ailenin evine girmek istedi. Polislerin yakaladığı İ.A.'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan 3 kez ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Alkollü sürücü polisi görünce tanımadığı ailenin evine girmek istedi

Bahçelievler Mahallesi’nde iddiaya göre  seyir halinde olan 43 ABN 231 plakalı araç sürücüsü İ.A. arkasından gelen trafik ekiplerini görünce aracını park etti. Polis, durumundan şüphe ettiği sürücü İ.A.’nın aracını durdurup alkol muayenesi yapmak istedi. Annesi N.A. ile birlikte misafirliğe geldiğini iddia ederek aracını park ettiği binada tanımadığı bir ailenin dairesine girmeye çalışan sürücü İ.A., alkol muayenesini kabul etmezken, ehliyetini ve kimliğini vermedi.

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ANNEDEN ŞOKE EDEN SÖZLER

Polis ekiplerine güçlük çıkarıp hakaretlerde bulunan İ.A. gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen İ.A. polis aracına bindirildiği sırada annesi N.A. araya girdi. Alkollü direksiyon başına geçen oğlunu ‘Benim oğlum doktor. Parasıyla değil mi, içer’ diyerek savunan anne N.A. polislere hareket etti. Trafik ekipleri, sürücü İ.A.’nın polis merkezine götürülmesinin ardından aracı otoparka çekmek istedi. Anne N.A. bu sefer de araçlarının çekilmemesi için çaba harcadı. Hakaret ettiği polis memurlarının şikayetçi olması üzerine anne N.A. da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücü İ.A.’nın daha önce de 3 defa alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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