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Akılalmaz olay! Öldü sanılan adama cenaze töreni düzenlendi, bir hafta sonra eve döndü

29.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da öldüğü düşünülen 40 yaşındaki Goverdhan Prajapat, cenazesi gerçekleştirildikten bir hafta sonra ortaya çıktı. Aile ve öldüğü düşünülen kişi olaylar karşısında dehşete düşerken hastane hakkında soruşturma başlatıldı.

Akılalmaz olay! Öldü sanılan adama cenaze töreni düzenlendi, bir hafta sonra eve döndü

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde meydana gelen şok edici vakada, hastaneden öldüğü bilgisi verilen 40 yaşındaki bir adam, cenazesi gerçekleştirdikten bir hafta sonra evine geldi.

Omkar Lal Gadulia adındaki kişi aynı hastanede tedavi gördüğü kimliği belirsiz bir kişiyle karıştırıldı ve öldü diye ailesine teslim edildi. Ancak 40 yaşındaki Omkar başka bir hastaye nakledildi. Nakil durumundan haberdar olmayan aileye yakınınız öldü bilgisi verildi.

CESET MORGTA 3 GÜN KALDI

Morgta 3 gün kalan ceset çürümeye yüz tuttuğu için ölen kişinin Omkar olduğunu teşhis edilemedi. Ancak ölen kişiyle Omkar'ın elinde benzer bir yara izi olması ailenin ikna olmasını sağladı. Hastane yetkililerine de güvenen aile, cesedi de alarak köylerine döndü.

OTOPSİ VE DNA TESTİ YAPILMADI

Herhangi bir otopsi ve DNA testi yapılmadan cesedi alan aile, ayinlerin ardından ölen kişiye cenaze töreni düzenledi ve ceset krematoryumda yakıldı. Ancak Gadulia bir hafta sonra evine dönünce aile şoka girdi. Kendisine cenaze töreni düzenlendiğini öğrenen Omkar da aynı şaşkınlığı yaşadı.

Polis hastane hakkında soruşturma başlatırken hastane yetkilileri, tüm sorumluluğun morg çalışanlarında ve hemşilerde olduğunu savundu. Hastane yetkilisi Lalit Purohit, “Büyük bir hasta yükü vardı. Olay, hemşire ve morg personeli arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle meydana gelmiştir. Konuyla ilgili gerekli işlem yapılacaktır'' dedi.

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