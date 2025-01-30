Akılalmaz olay! Taksici yolcuyu fazla kiloları nedeniyle aracına almadı: "Sığmıyorsunuz" denilince dava açtı

MYNET|DIŞ HABERLER Sahne adı Dank Demoss olan rapçi Dajua Blanding, bu ayın başlarında taksi şirketinin kendisine hizmet vermediğini açıklayarak şirkete dava açtığını duyurdu. Taksi sürücüsünün kendisini fazla kiloları nedeniyle taksiye almadığını söyleyen Blanding, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

"SIĞABİLECEĞİNE İNANMIYORUM"

Blanding tarafından kaydedilen videoda, 36 yaşındaki kadına taksi sürücüsünün aracın arka koltuğuna sığabileceğine inanmadığını söylediği duyuldu. Taksici videoda kadın yolcuya, "Sığabileceğinize inanmıyorum. Hiç yerim yok, arabam küçük" dedi.

"DAHA BÜYÜK BİR ARABA ÇAĞIRMALISINIZ"

Taksi ücretini soran Blanding, sürücünün hizmeti iptal etmesi durumunda parasını geri alabileceğini söylediğini sözlerine ekledi. Kendisine hizmet verilmeme nedenini öğrenmek için sürücüye sorduğunda taksici ona, "Daha büyük bir araba çağırmalısınız" yanıtını verdi.

DAVA AÇTIĞINI DUYURDU

Blanding sosyal medyada yaşadığı deneyimi paylaşarak taksi şirketi hakkında yasal işlem başlatmaya karar verdiğini söyledi. Fox'a iki avukat tuttuğunu ve ayrımcılık nedeniyle dava açmayı planladığını doğrulayan Blanding, "Bunun yasadışı olduğunu ve yanlış olduğunu biliyordum. Bundan daha küçük arabalara bindim. Sadece bunun duygularımı incittiğini bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.