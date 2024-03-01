Akran zorbalığı saniye saniye kaydedildi! Yarı çıplak soyup çöp kovasına oturttular... Ağızlarında çalkalayıp çalkalayıp üzerine tükürdüler

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami bölgesindeki bir üniversite kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bir öğrencinin üzeri çıplak bir şekilde çöp kovasının içine oturtulduğu ve çevresindeki 3 kişinin üzerine tükürdüğü görüldü.

Videoyu çeken kişinin 'Bu çok çirkin' diyerek kaydettiği görüntülerde ellerindeki bidonlardan süte benzer bir sıvı içen kişilerin ağızlarında içeceği çalkaladıktan sonra öğrencinin üzerine tükürdüğü fark edildi.

Görüntülerin ardından açıklamada bulunan üniversite yetkilileri olaya dair araştırma yaptıklarını söyledi. Olay ülkede tepkilere neden oldu.







