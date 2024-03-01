Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Akran zorbalığı saniye saniye kaydedildi! Yarı çıplak soyup çöp kovasına oturttular... Ağızlarında çalkalayıp çalkalayıp üzerine tükürdüler

    Akran zorbalığı saniye saniye kaydedildi! Yarı çıplak soyup çöp kovasına oturttular... Ağızlarında çalkalayıp çalkalayıp üzerine tükürdüler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.03.2024 11:39
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami bölgesindeki bir üniversitede cep telefonuyla kaydedilen görüntüler akran zorbalığını saniye saniye gözler önüne serdi. Görüntülerde 3 öğrencinin yarı çıplak soyarak çöp kovasın oturttuğu bir öğrencinin üzerine tükürdüğü anlar yer aldı. O anlar ülkede tepkilere neden oldu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami bölgesindeki bir üniversite kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    2

    Bir öğrencinin üzeri çıplak bir şekilde çöp kovasının içine oturtulduğu ve çevresindeki 3 kişinin üzerine tükürdüğü görüldü.

    1

    Videoyu çeken kişinin 'Bu çok çirkin' diyerek kaydettiği görüntülerde ellerindeki bidonlardan süte benzer bir sıvı içen kişilerin ağızlarında içeceği çalkaladıktan sonra öğrencinin üzerine tükürdüğü fark edildi.

    3

    Görüntülerin ardından açıklamada bulunan üniversite yetkilileri olaya dair araştırma yaptıklarını söyledi. Olay ülkede tepkilere neden oldu.

    İlginizi Çekebilir

    Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

    Sokak sokak dağıttı! 'Bana dua edin onunla evleneyim'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    Müstehcen hesap açtı! TikTok fenomeni 1 haftada servet kazandı

    Müstehcen hesap açtı! TikTok fenomeni 1 haftada servet kazandı

     Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

     Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

    Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”


    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Altı kadınla aynı anda evli! Cinselliği anlattı: 'Kökünden çözdük'Altı kadınla aynı anda evli! Cinselliği anlattı: 'Kökünden çözdük'
    Köpeğini kucağına aldı! Gözyaşları içinde paylaştı... "Bir tane kız düşüremedi"Köpeğini kucağına aldı! Gözyaşları içinde paylaştı... "Bir tane kız düşüremedi"
    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...
    Anahtar Kelimeler:
    Amerika akran zorbalığı
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

    Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

    Cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu

    Cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim'

    Pavyon dansıyla ünlenmişti! 'Hamileyim'

    Gelin düğünden önce damadın amcasıyla yakalandı

    Gelin düğünden önce damadın amcasıyla yakalandı

    Köpeğini kucağına aldı! Gözyaşları içinde paylaştı... "Bir tane kız düşüremedi"

    Köpeğini kucağına aldı! Gözyaşları içinde paylaştı... "Bir tane kız düşüremedi"

    Yarı çıplak soyup çöp kovasına oturttular! Saniye saniye kaydedildi

    Yarı çıplak soyup çöp kovasına oturttular! Saniye saniye kaydedildi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

    Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.