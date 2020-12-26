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Akrep dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ferda ve Fikret evlenecek mi? Akrep 3. son bölümde neler oldu?

26.12.2020 03:02 | Son Güncelleme:
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Akrep dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerde oynadığı Akrep dizisinin yeni bölümünde Fikret'le orman evinde romantik anlar yaşarken kızı Merve'ye yakalanan Ferda büyük şok yaşıyor. Ağlayarak uzaklaşan Merve ise anneannesiyle gidiyor. Ferda ise kızını alabilmek için Fikret'e evlenmeleri gerektiğini söylüyor. Diğer yandan ise Aras'ı Berna'yı göle atarken çektiği görüntülerle tehdit ediyor. İşte Akrep 4. yeni bölüm fragmanı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın çok farklı bir rolle ekrana döndüğü Akrep dizisi 25 Aralık Cuma akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Evrim Alasya'nın Ferda rolünü canlandırdığı Akrep'in son bölümünde Ferda'nın Fikret'le romantik anlar yaşadığı Sapanca'daki dağ evine Perihan torunu Merve'yi getirdi. Kapıyı açan Merve annesiyle Fikret'i sarmaş dolaş yakalayınca büyük şok yaşadı.

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Akrep dizisinin 4. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Perihan'ın planı tutuyor ve Merve annesini terk ederek, anneannesiyle gidiyor. Perihan'ın "4 torunum da aynı çatı altında yanımda olacaklar" sözü dikkat çekiyor. Ferda ise Fikret'e "Bunun bir çözümü var. Evleneceğiz. Eğer kızımı alamazsam hepinizin canını alırım" sözleriyle gözdağı veriyor. Diğer yandan ise işlediği cinayete ortak ettiği Aras'ı, Berna'nın cesedini göle atarken çektiği videoyla tehdit ediyor.

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AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

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Ferda, Fikret’in sorgulamaları karşısında atağa geçer ve Fikret’i suçlamaya başlar. Ferda’nın manipülasyonu karşısında Fikret geri adım atıp özür diler. Hastanede olayların kontrolünü kaybetmenin gerginliğini yaşayan Perihan, bir de Hacer’den Ferda’nın evine geldiğini öğrenince, harekete geçer!

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Kendi evine gizlice giren Perihan; Fikret’e, Ferda’nın gerçek yüzünü göstermek için adeta bir ajan ibi çalışır! Evdeki bebek kamerasını gizli kamera olarak kullanacağı bir oyun kurar ve amacına da ulaşır.

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Fikret, yeniden Berna’nın öldürüldüğünden şüphelenmeye başlar. Berna’nın öldüğü gün Aras ve Ferda’nın hangi hastanede olduğunu araştırır.

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Ferda, Fikret’i geri kazanmak için yeni bir hamle yapar ve onu Sapanca’daki eve getirir.

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Perihan, Fikret’in Ferda’nın yörüngesinden çıkamayacağını anlayınca, Ferda’yı kendi silahıyla vurmaya karar verir ve Merve’yi alarak Sapanca’ya gider!

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Tüm bu olup biten, hepsinin aklını karıştırır! Neler olup bittiğini öğrenmek için daha çok soru sormaya başlarlar! Aras ise tamamen paniklemiş bir hale gelir.

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