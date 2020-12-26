Akrep dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ferda ve Fikret evlenecek mi? Akrep 3. son bölümde neler oldu?

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın çok farklı bir rolle ekrana döndüğü Akrep dizisi 25 Aralık Cuma akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Evrim Alasya'nın Ferda rolünü canlandırdığı Akrep'in son bölümünde Ferda'nın Fikret'le romantik anlar yaşadığı Sapanca'daki dağ evine Perihan torunu Merve'yi getirdi. Kapıyı açan Merve annesiyle Fikret'i sarmaş dolaş yakalayınca büyük şok yaşadı.

Akrep dizisinin 4. yeni bölümden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Perihan'ın planı tutuyor ve Merve annesini terk ederek, anneannesiyle gidiyor. Perihan'ın "4 torunum da aynı çatı altında yanımda olacaklar" sözü dikkat çekiyor. Ferda ise Fikret'e "Bunun bir çözümü var. Evleneceğiz. Eğer kızımı alamazsam hepinizin canını alırım" sözleriyle gözdağı veriyor. Diğer yandan ise işlediği cinayete ortak ettiği Aras'ı, Berna'nın cesedini göle atarken çektiği videoyla tehdit ediyor.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Fikret’in sorgulamaları karşısında atağa geçer ve Fikret’i suçlamaya başlar. Ferda’nın manipülasyonu karşısında Fikret geri adım atıp özür diler. Hastanede olayların kontrolünü kaybetmenin gerginliğini yaşayan Perihan, bir de Hacer’den Ferda’nın evine geldiğini öğrenince, harekete geçer!