Akşam yemeğinde İmamoğlu'na "Aday olma" demiş! Murat Karayalçın o görüşmeyi ilk kez anlattı: 'Gülümseyerek karşılık verdi'

Gündeme gelen son kulis bilgilerine göre; CHP'deki 'değişim' hareketinin öncüsü Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığından vazgeçip rotayı bir kez daha İBB Başkanlığına kırdı. Yerel seçimler yaklaşırken CHP'deki tartışmalar her geçen gün hareketleniyor. İmamoğlu'nun akşam yemeğinde bir araya geldiği eski CHP genel başkanı Murat Karayalçın, yemekte konuşulanları ilk kez anlattı.

BELEDİYE SEÇİMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Akşam yemeğinde yaklaşan yerel seçimlerin masaya yatırıldığını dile getiren Karayalçın, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada "Ben eski belediye başkanıyım, 2 belediye başkanımız var. Önümüzdeki belediye seçimlerini doğal olarak konuştuk" ifadelerini kullandı.



Murat Karayalçın ve Altan Öymen

"GÖNLÜNÜZDEN GEÇEN İLE HALKIN SİZE YÜKLEDİĞİ FARKLI OLUYOR"

Karayalçın ayrıca Haber Global'de yaptığı açıklamalarda İmamoğlu'nun İBB için aday olması gerektiği görüşünü dile getirirken şunları kaydetti:

"Siyasette sizin kendini için gönlünüzden geçirdiği ile koşulların, partililerin ve halkın size yüklemiş olduğu şey arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa. Ama çok ciddi farklılıklar oluyor, ben bunu yaşamış biriyim.

"İMAMOĞLU'NA ADAY OLMA DEDİM! O DA..."

Koşullar, partimizin çıkarı, İstanbul'un çıkaarı için Ekrem beyin İBB adayı olmasını gerektiriyor. Ekrem beyle bu seçimi kazanacağımıza içtenlikle inanıyorum. Ekrem beye de onu söyledim. Dostlukla, içtenlikle dedim ki 'Kusura bakmayın, ben sizin büyüğünüzüm, ağabeyinizim. Sizinle görüşmeden bunları söyledim.' Ekrem bey de gülümseyerek karşıladı."