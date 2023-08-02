HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşam yemeğinde İmamoğlu'na "Aday olma" demiş! Murat Karayalçın o görüşmeyi ilk kez anlattı: 'Gülümseyerek karşılık verdi'

Akşam yemeğinde İmamoğlu'na "Aday olma" demiş! Murat Karayalçın o görüşmeyi ilk kez anlattı: 'Gülümseyerek karşılık verdi'

02.08.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de değişim üzerinden yürüyen tartışmalar devam ederken en çok merak edilenlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun izleyeceği yol haritası. İmamoğlu yerel seçimlerde tekrar aday mı olacak yoksa CHP liderliği için mi mücadele edecek? İmamoğlu eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen ve eski SHP genel başkanı Murat Karayalçın ile yemekte bir araya gelerek dikkatleri üstüne çekmişti. Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "Aday olma" dediğini ve İmamoğlu'nun verdiği karşılığı anlattı.

Akşam yemeğinde İmamoğlu'na "Aday olma" demiş! Murat Karayalçın o görüşmeyi ilk kez anlattı: 'Gülümseyerek karşılık verdi'

Gündeme gelen son kulis bilgilerine göre; CHP'deki 'değişim' hareketinin öncüsü Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığından vazgeçip rotayı bir kez daha İBB Başkanlığına kırdı. Yerel seçimler yaklaşırken CHP'deki tartışmalar her geçen gün hareketleniyor. İmamoğlu'nun akşam yemeğinde bir araya geldiği eski CHP genel başkanı Murat Karayalçın, yemekte konuşulanları ilk kez anlattı.

BELEDİYE SEÇİMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Akşam yemeğinde yaklaşan yerel seçimlerin masaya yatırıldığını dile getiren Karayalçın, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada "Ben eski belediye başkanıyım, 2 belediye başkanımız var. Önümüzdeki belediye seçimlerini doğal olarak konuştuk" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_c43d756f3fa332e31ecae19f5062a939
Murat Karayalçın ve Altan Öymen

"GÖNLÜNÜZDEN GEÇEN İLE HALKIN SİZE YÜKLEDİĞİ FARKLI OLUYOR"

Karayalçın ayrıca Haber Global'de yaptığı açıklamalarda İmamoğlu'nun İBB için aday olması gerektiği görüşünü dile getirirken şunları kaydetti:

"Siyasette sizin kendini için gönlünüzden geçirdiği ile koşulların, partililerin ve halkın size yüklemiş olduğu şey arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa. Ama çok ciddi farklılıklar oluyor, ben bunu yaşamış biriyim.

"İMAMOĞLU'NA ADAY OLMA DEDİM! O DA..."

Koşullar, partimizin çıkarı, İstanbul'un çıkaarı için Ekrem beyin İBB adayı olmasını gerektiriyor. Ekrem beyle bu seçimi kazanacağımıza içtenlikle inanıyorum. Ekrem beye de onu söyledim. Dostlukla, içtenlikle dedim ki 'Kusura bakmayın, ben sizin büyüğünüzüm, ağabeyinizim. Sizinle görüşmeden bunları söyledim.' Ekrem bey de gülümseyerek karşıladı."

İlginizi Çekebilir

CHP için dikkat çeken anket! Sonuç şaşırttı! İmamoğlu sürprizi...

CHP için dikkat çeken anket! Sonuç şaşırttı! İmamoğlu sürprizi...

 Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu

Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı iddia! 'Bunu ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu

 Disney Plus'ın Atatürk dizisi kararına tepki yağdı! RTÜK'ten inceleme

Disney Plus'ın Atatürk dizisi kararına tepki yağdı! RTÜK'ten inceleme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! 1200 metrelik yarıçaplı alanda güvenlik tedbiri alındı, bu sabah başladıYer: İstanbul! 1200 metrelik yarıçaplı alanda güvenlik tedbiri alındı, bu sabah başladı
Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli?Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli?
Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktıFacianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.