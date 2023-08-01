CHP için dikkat çeken anket! Sonuç şaşırttı! İmamoğlu sürprizi...

Seçimler sonrası CHP'de değişim tartışmaları başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması durumunda yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP'deki en güvenilir siyaset kim?" sorusu yöneltildi. Soruya yanıt verenlerin yüzde 55.7'si tercihini Özgür Özel'den yana kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 53 ile kendine ikinci sırada yer bulabildi.

MUSTAFA SARIGÜL ÜÇÜNCÜ SIRADA

Araştırmada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yüzde 44.1 ile üçüncü sırada, Ali Mahir Başarır yüzde 42 ile dördüncü sırada, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise yüzde 40.7 ile beşinci sırada yer aldı.

MANSUR YAVAŞ 8. SIRADA

Ankette en dikkat çeken isim ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Bir dönem cumhurbaşkanı adaylığı için ismi gündeme gelen Yavaş, yüzde 36.4 ile Oğuz Kaan Salıcı ve Ahmet Akın gibi isimlerin gerisinde kalarak ankette kendine 8. sırada yer bulabildi.

İşte o anketten çıkan sonuç;





