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Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi ile ilgili açıklama

22.10.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılan bir öğretim üyesinin atamasını iptal ederek hukuki süreç başlattı.

Aksaray Üniversitesi'nde doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi ile ilgili açıklama

ASÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Eylül'de bir öğretim üyesinin İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine yapılan atamasının bugün itibarıyla iptal edildiği vurgulandı.

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"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR"

Öğretim üyesi hakkında hukuki sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal mecralarda tartışma konusu olan ve 28 Eylül'de işe başlamış bulunan; öğretim üyesinin üniversitemize sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili bir hafta önce oluşan tereddüt, ciddiyetle takip edilmiş ilgili kurumla yazışma yapılmıştır. Bugün itibarıyla gelen belge üzerine bahse konu şahsın atanması iptal edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette başvurulmasına ilişkin hukuki süreç başlamıştır." (AA)

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