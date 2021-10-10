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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sonrası Prof. Dr. Naci İnci'den ilk açıklama

10.10.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversitedeki eylemlere ilişkin olarak "İfade özgürlüğü değil zorbalık" açıklamasını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sonrası Prof. Dr. Naci İnci'den ilk açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde eylem yapan bir öğrenci, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkmış, gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklanmıştı. Tutuklama kararına tepki gösterip basın açıklaması yapmak isteyenlere de polis müdahale etmiş ve 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere polis müdahalesi! Gözaltılar varBoğaziçi Üniversitesinde öğrencilere polis müdahalesi! Gözaltılar var

"ÜNİVERSİTELERİN İÇİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLER"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. İnci'nin makam aracının üzerine çıkılmasına sert tepki göstererek "Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

"BUNLAR NE ÖĞRENCİ NE DE GENÇTİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Boğaziçi Üniversitesi Rektörü’nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Bunlar ne öğrenci ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlarıdır" diye konuşmuştu.

Bahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklamaBahçeli'den Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama

PROF. DR. İNCİ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL, ZORBALIK

Yaşanan olaylar sonrası Sabah Gazetesinden Ceyda Karaaslan'a konuşan Prof. Dr. İnci, durumun ifade özgürlüğüyle alakasının bulunmadığını, bunun bir zorbalık olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
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