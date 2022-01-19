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Akşener'den sert sözler! 'Allah kimseyi bu duruma düşürmesin'

19.01.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyona ilişkin sözleriyle ilgili konuştu. Akşener açıklamasında "Hızını alamayıp, 'Gelişmiş ülkeler bir anda 5-7 kat enflasyon gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır' dedi. Şu aymazlığa, utanmazlığa bakar mısınız? Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Akşener'den sert sözler! 'Allah kimseyi bu duruma düşürmesin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının büyük bir bölümünü ekonomiye ayırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz" açıklamasını hatırlatan Akşener, "Sabah şeriflerin hayrolsun Sayın Erdoğan, 20 yıldır neredeydin sen?" diye konuştu. Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına da değinen Akşener, "Şu aymazlığa, utanmazlığa bakar mısınız? Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasının açıklamasından satır başları:

"ARTIK BU DURUMU YADIRGAMIYORUZ"

İktidarın boş konuşmalarla, öfke nöbetleriyle geçirdiği bir haftayı geride bıraktık. Sayın Erdoğan ve arkadaşları dertli çiftçilerimizi görmezden geldi, siftahsız esnaflarımızı duymazdan geldi, borç batağındaki emeklileri görmezden geldi. Artık bu durumu yadırgayamıyoruz. Artık tutmadıkları vaatleri unutturacak sözleri, dertlere derman olacak çözümleri kalmadı. Sayın Erdoğan ve partisinin milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı.

"SAYIN ERDOĞAN, 20 YILDIR NEREDEYDİN SEN?"

Hal böyle olunca Sayın Erdoğan'ın çaresizliği gülünç bir hal almaya başladı. 'Fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz' dedi. Sabah şeriflerin hayrolsun Sayın Erdoğan, 20 yıldır neredeydin sen? Şimdiye kadar çözdün de elini tutan mı oldu? 999 haftadır çözememişsin, sorun olup memleketin üzerine yağmışsın şimdi 'Biz çözeriz' diyorsun. Her ağzını açtığında döviz zıplıyor, sen ısrarla faiz sebep enflasyon sonuçtur saçmalığını söylemeye devam ediyorsun. Bu olağanüstü empati yeteneğinle sen neyi çözeceksin? Tarlasına küsmüş çiftçiyi nasıl zengin ettiğinden bahsediyorsun, sen neyi çözeceksin? Saraya doldurduğun bol maaşlı beceriksizlerle neyi, nasıl çözeceksin?

"ŞU AYMAZLIĞA, UTANMAZLIĞA BAKAR MISINIZ?"

Maalesef çözemezler, bu beceriksizlikle, cahillikle çözemezler. Sayın Erdoğan dedi ki, 'ABD ve AB enflasyon kırılıyor, bizim öyle bir derdimiz yok' dedi. Üstelik bunu Türkiye dünyanın en yüksek 6'ncı enflasyonu olarak söyledi. Hızını alamayıp, 'Gelişmiş ülkeler bir anda 5-7 kat enflasyon gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır' dedi. Şu aymazlığa, utanmazlığa bakar mısınız? Allah kimseyi bu duruma düşürmesin.

"İŞTE SAYIN ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ 6 KATLIK ENFLASYON ARTIŞI"

Japonya'daki ekonomik durum hakkında bir derin hassasiyete sahipler. Japonya'dan bir örnek vermek istiyorum. Japonya'da yıllık enflasyon yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya çıktı. İşte Sayın Erdoğan'ın bahsettiği 6 katlık enflasyon artışı. Enflasyon canavarı Japonya'yı esir almış. Diğer ülkelerde durum daha vakim. Suudi Arabistan'da yüzde 1,2'ye, Endonezya'da 1,9'a, Fransa'da 2,8'e, Euro bölgesinde yüzde 5'e, Güney Afrika'da yüzde 5,5'a dayanmış, ABD'de yüzde 7, Meksika yüzde 7,4, Rusya'da 8,4.

"SAYIN ERDOĞAN'I ACİLEN CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Dünyada böylesi vahim bir kriz söz konusuyken bizde durum nasıl? Bizde enflasyon teğet geçmiş; yüzde 36. Şu ciddiyetsizliğe, iş bilmezliğe bakar mısınız? Doğrudur, oransal olarak bakıldığında yüksek enflasyon artışları var. Bu Türkiye'deki enflasyonu meşrulaştırabilir mi? Sayın Erdoğan'ı acilen ciddiyete davet ediyorum. Ya abuk sabuk açıklamaları bırakın ya da sandığı getirin milletimizi bu iş bilmezlikten çekip çıkaralım. Ayıptır günahtır böyle devlet yönetilmez.

"KAFAYI POLİTİKA FAİZİYLE BOZDU"

Bu iş bilmezliğin bir benzerini de faizle mücadelede görüyoruz. Sayın Erdoğan kafayı politika faiziyle bozdu. Mesela Hazine'nin borçlanma faizi mart ayına göre 10 puan arttı. Dosya masraflarıyla birlikte ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları yüzde 50'ye ulaştı. Sayın Erdoğan'ın güven veren ekonomi modelinin bir yansıması olarak hiç kimse enflasyonun ineceğine inanmıyor.

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti

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