Akşener'den, tepki gösteren vatandaşa: Haram olsun hepinize

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasra ve Bartın kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kumluca beldesine geçti.

VATANDAŞTAN AKŞENER'E TEPKİ

Akşener Kumluca beldesindeki esnaf ziyaretleri sırasında yanına yaklaşan bir vatandaşın, “Sen Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun koluna giriyorsun” sözlerine sert tepki gösterdi.

Akşener, “Sen benden helallik almadan ölemezsin. Bu net. Bak siyaset ayrı. Oy verme, senin siyasetini hiç beğenmiyorum de. Bak hiç onlara bir şey diyemem. O senin hakkın. Yahu arkadaş hakkın” dedi.

AKŞENER: YA BEN NE YAPTIM SİZE ARKADAŞ

Yaşlı adamın, “Kılıçdaroğlu el kaldıracak. Meral Hanım da el kaldıracak. Aldatmayın milleti” demesi üzerine Akşener, “Harika bunlar çok güzel yapılmış. Ya ben ne yaptım arkadaş size. Ne söyledim şu ana kadar. Bir şey yaptım mı? Hayır. Başka bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi rahmetli Erbakan Hocamın… Ben şimdi ne yapmışım. Biz birlikte iktidar olduk. Ben İçişleri Bakanlığı yaptım onun yanında. Sen bunları unutmuşun sevgili abim unutmuşsun. Sen AK Partili olunca unutmuşsun. Bak helallik alman lazım benden. Çok ciddi söylüyorum” dedi.

"SİZE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bunun üzerine yaşlı adamın “Sen hakkını helal edersin” demesinin ardından Akşener, “Etmiyorum, bak size hakkımı helal etmiyorum. Bak sen bana oy vermemekle haklısın. Beğenmemekle haklısın. Bu başka bir şey. Ama bu düşündüklerini söylemekte haksızsın. Benden helallik almak zorundasınız” ifadelerinde bulundu.

Yaşlı adamın, “Sen bana hakkını helal dersin” demesinin sonrasında Akşener, “Etmiyorum, haram olsun hepinize. Tamam mı? Mahşerde özellikle senle görüşeceğiz. Senle görüşeceğiz. Kol kola çok günah... Ne ayıp şey ne zaman koluna girdim ben Kılıçdaroğlu’nun” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca bir kadın da Akşener’e yönelik olarak, “Onun ne işi var bizim memleketimizde. Memleketi perişan ettiler. Bizim teröristlerle işimiz yok” diyerek tepki gösterdi.

Tepki gösteren kadın sivil güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. (İHA)



