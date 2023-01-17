Akşener'in adayı İmamoğlu mu? Afişlerdeki detay dikkat çekti, İmamoğlu'ndan 'Ben hazırım' açıklaması geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle 6'lı masanın kimi aday göstereceği kamuoyu tarafından yakından merak ediliyor. Bu konuyla alakalı da haberler gelmeye devam ediyor.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VURGUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten aldığı hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrasında 6'lı masanın adayının İmamoğlu olacağı yönünde peş peşe açıklamalar gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de İmamoğlu'na desteği gündem olmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği rahatsızlık sonrası genel merkezde kurmaylarıyla buluştu. Video ve afişlerle sandık kampanyasını başlattı. Akşener'in mesajlarında İmamoğlu vurgusu ön plana çıkarken afişlerde de İmamoğlu ve Akşener birlikte yer aldı.

İMAMOĞLU: BEN HAZIRIM

Show Haber'in haberine göre İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi. 100'e yakın eski Bakan, belediye başkanı ve siyasetçinin İBB'de buluştuğu toplantıda İmamoğlu "Bu yolculukta bana düşen bir vazife veya sorumluluk olduğunda da ben hazırım" dedi.



