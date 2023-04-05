Akşener'in Meclis'teki gündem yaratan konuşmasına AK Parti'den ilk tepki! "Son yılların en niteliksiz konuşması"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRIYA TEPKİ

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. İsrail güvenlik güçleri tarafından bu saygısızlık tekrarlanmıştır. İsrail makamlarından son derece dikkatli davranmasını bekliyoruz.

"İSVEÇ BUNLARI YAPARSA HİÇBİR PROBLEM KALMAZ"

"Dün Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. Bu katılım sürecine dönük ortaya koyduğu yöntemin ne kadar tutarlı olduğu görülmüş oldu. Finlandiya'yı tebrik ediyoruz. Aynı ilkesel süreç İsveç için de işleyebilir ama önce taahhütlerini yerine getirmesi gerek. Bunları yaptığı takdirde hiçbir problem kalmayacak. Şu ana dek yaptıkları somut ve net değil.

AKŞENER'İN MECLİS'TE KURŞUNLARI ATMASI... "SON YILLARIN EN NİTELİKSİZ KONUŞMASI"

"Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup, kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla çifte destek olmuştur. Kurşunların dizildiği bir tablo. Sayın Akşener devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde ortaya koyduğu en yüksek performans 28 Şubat kararlarını uygulayıp bununla övünmektir. Bu son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olduk.

"Siyaset yapan insanlar ortaya bir iddia koyduklarında bu iddiaya sert eleştiri de gelir. Ama bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı cinsiyetçi bir hakaret, söylem söz konusuysa en önce biz karşısında dururuz. Ama bugün yaptıkları konuşmada herhangi bir kadın veya erkek siyasetçinin hiçbir şekilde ağza almaması gereken tabirlerle cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler kullanıyor.