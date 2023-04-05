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Akşener'in Meclis'teki gündem yaratan konuşmasına AK Parti'den ilk tepki! "Son yılların en niteliksiz konuşması"

05.04.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bugün kürsüye kurşunlar getirip yere attığı konuşmaya değinerek "Akşener'in kullandığı üslup, kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur" dedi.

Akşener'in Meclis'teki gündem yaratan konuşmasına AK Parti'den ilk tepki! "Son yılların en niteliksiz konuşması"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRIYA TEPKİ

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyoruz. İsrail güvenlik güçleri tarafından bu saygısızlık tekrarlanmıştır. İsrail makamlarından son derece dikkatli davranmasını bekliyoruz.

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"İSVEÇ BUNLARI YAPARSA HİÇBİR PROBLEM KALMAZ"

"Dün Finlandiya NATO'nun 31. üyesi oldu. Bu katılım sürecine dönük ortaya koyduğu yöntemin ne kadar tutarlı olduğu görülmüş oldu. Finlandiya'yı tebrik ediyoruz. Aynı ilkesel süreç İsveç için de işleyebilir ama önce taahhütlerini yerine getirmesi gerek. Bunları yaptığı takdirde hiçbir problem kalmayacak. Şu ana dek yaptıkları somut ve net değil.

AKŞENER'İN MECLİS'TE KURŞUNLARI ATMASI... "SON YILLARIN EN NİTELİKSİZ KONUŞMASI"

"Bugün İYİ Parti'nin grup toplantısında Akşener'in kullandığı üslup, kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla çifte destek olmuştur. Kurşunların dizildiği bir tablo. Sayın Akşener devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde ortaya koyduğu en yüksek performans 28 Şubat kararlarını uygulayıp bununla övünmektir. Bu son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olduk.

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

"Siyaset yapan insanlar ortaya bir iddia koyduklarında bu iddiaya sert eleştiri de gelir. Ama bir kadın siyasetçiye sadece kadın olmasından dolayı cinsiyetçi bir hakaret, söylem söz konusuysa en önce biz karşısında dururuz. Ama bugün yaptıkları konuşmada herhangi bir kadın veya erkek siyasetçinin hiçbir şekilde ağza almaması gereken tabirlerle cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeler kullanıyor.

  • 'Aslan miyav dedi, minik fare kükredi' diyor. Hangi çayın neye iyi geldiği konusunda daha iyi çalışmaları gerektiği gibi deyimler sözlüğüne de iyi çalışmaları gerekiyor. Kandil miyavladığı zaman bunlardan herhangi bir kükreme geliyor mu? Ortaya çıkan hazımsızlığın arkasındaki esas sebep budur. Masadan oturup kalkmayla ilgili ciddi bir cari açık ortaya çıktı.

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