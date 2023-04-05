HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Seçim kampanyasını resmen başlatmıştı! Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

Seçim kampanyasını resmen başlatmıştı! Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

05.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anıtkabir'i ziyaret etti. Dün babasının Yalova'daki babasının mezarını ziyaret ederek resmi seçim kampanyasını başlatan İnce'ye binlerce partili eşlik etti.

Seçim kampanyasını resmen başlatmıştı! Muharrem İnce'den Anıtkabir'e ziyaret

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da dün babasının mezarını ziyaret ettikten sonra bugün de beraberindeki parti heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan İnce, saygı duruşunda bulundu.

"AKIL, AHLAK VE ADALET MİRASIMIZA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM"

1

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. İnce, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk; açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime; akıl, ahlak ve adalet mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağıma ant içerim. Kurduğunuz Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun."

4

İnce, ardından İsmet İnönü'nün Anıtkabir'deki mezarına çiçek bıraktı.

2

İnce'ye binlerce partili eşlik etti.

3

İlginizi Çekebilir

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...

 CHP ve İYİ Parti 10 ilde "fermuar" modelinde anlaştı!

CHP ve İYİ Parti 10 ilde "fermuar" modelinde anlaştı!

 AK Parti'den dikkat çeken anket çıkışı: Seçim yaklaştıkça...

AK Parti'den dikkat çeken anket çıkışı: Seçim yaklaştıkça...

İttifakın yeni üyesinin oy çıkışı kulisleri salladı!

İttifakın yeni üyesinin oy çıkışı kulisleri salladı!

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

(DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...
Trump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldiTrump serbest bırakıldı... 34 suçlama için ilk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili kararCumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi Anıtkabir atatürk

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

En düşük emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve geçici işçilere kadro!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Depremlerde can kaybı yükseldi!

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

Kürsüde esti gürledi! Kurşunları tek tek gösterip yere fırlattı

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına seks shop hikayesi damga vurdu! "O kadar güzel bir kız ki.."

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

Şehirden uzakta keyifli bir tatil için ihtiyacınız olan kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.