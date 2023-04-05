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  4. Son dakika: "Hemen sonlandırması lazım" diyerek sert çıktı! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi: İyice haddini aştı

Son dakika: "Hemen sonlandırması lazım" diyerek sert çıktı! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi: İyice haddini aştı

05.04.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına yönelik tepki göstererek "İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Bu tür saldırılar iyice haddini aşmıştır" dedi. ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine tepki gösteren Çavuşoğlu, Finlandiya'nın ardından İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili süreç hakkında da değerlendirmede bulundu.

Son dakika: "Hemen sonlandırması lazım" diyerek sert çıktı! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' tepkisi: İyice haddini aştı

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu İsrail taafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın ve sonrasında çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmasına ilişkin "Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİ FLAKE'İN KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARETİNE TEPKİ

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir.

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TÜRKİYE'DE KRİTİK 3'LÜ ZİRVE!

"İsveç ve Finlandiya'nın katılacağı bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız.

"Lavrov'u yarın akşam Ankara'da ağırlayacağız.

"ŞİDDETLİ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

"İsrail'in saldırılarını kabul etmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Bu tür saldırılar iyice haddini aşmıştır.

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"TERÖRİSTLERİN İADESİYLE İLGİLİ SOMUT ADIM GÖRMEK İSTİYORUZ"

"Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. İsveç'in daha fazla adım atması gerektiğini hatırlattık. Teröristlerin iadesiyle ilgili somut adımları görmek istiyoruz."

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