Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12 Ocak Perşembe günü akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Akşener'in ciddi bir probleminin olmadığı, gözlem için geceyi hastanede geçireceği belirtilmişti. Akşener'in hastaneye kaldırılması ile ilgili olarak Ankara İl Başkanlığı için yapılan toplantı sırasında çıkan tartışma nedeniyle rahatsızlandığı iddia edilmişti. Gündemde yer bulan iddiaya İYİ Parti'den açıklama geldi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu iddiaya ilişkin "Çok açık bir şey söyleyeyim. Genel başkanımız ipeğe sarılmış bir çeliktir. Ve onun ortaya koyduğu siyaset tarzı milletimizi kuşatan, her bir milletimize sevgi dolu yaklaşımı ve cesareti inanın yakın gelecekte ülkemizin makus talihini değiştirecek. Bu anlayış galip gelecek arkadaşlar" dedi.

Açıklamasının devamında Zorlu şunları ifade etti:

"BİR FİLM SENARYOSUNDAN İBARET"

"Bu bahsettiğiniz şeyler bir film senaryosundan ibaret ancak. İYİ Parti büyüyen, yükselen, Türkiye'nin itici gücü olmaya şu anda başlamış ve daha da güçlenecek inşallah ve bu seçimlerden biz birinci parti olarak çıkacağız.

Sayın genel başkanımız bugün genel merkezimize gelerek çalışmalarına başladı. Çarşamba günü grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ve perşembe günü de genel başkanımız 26 Ocak'ta zirve öncesi 6'lı masadaki liderleri ziyaret edecek. Türkiye iyi olacak hiç kimse merak etmesin."



