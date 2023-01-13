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Hastaneden taburcu olan Meral Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda...

13.01.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Güneş yerinde, her şey yolunda..." dedi.

Hastaneden taburcu olan Meral Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Geceyi hastanede geçiren Akşener, bugün taburcu oldu. Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama da geldi.

"ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİYİM"

Twitter'dan paylaşım yapan Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. "Güneş yerinde, her şey yolunda..."


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