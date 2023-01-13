Hastaneden taburcu olan Meral Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: Güneş yerinde, her şey yolunda...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kalp ritmi bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Geceyi hastanede geçiren Akşener, bugün taburcu oldu. Akşener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama da geldi.
Twitter'dan paylaşım yapan Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. "Güneş yerinde, her şey yolunda..."
Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 13, 2023
Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin.
"Güneş yerinde, her şey yolunda..." ☀️