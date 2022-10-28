Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler! Polisin arabaya yaklaştığı anlarda silahı çeken şüpheli kurşunların hedefi oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinin Decatur şehrinde bir silahlı çatışma gerçekleşti. 2 polis memurunun yaralandığı olayın görüntülerinde, polisler şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Ancak aracın sürücüsü polislerin kendisine yaklaştığı anlarda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Polislerin karşılık ateşi açtığı şüpheli hayatını kaybetti. Polis ve şüpheli arasındaki çatışmalara dair görüntüler basına verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Decatur Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Jamontey Neal isimli şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı zamanda polis ve şüpheli arasında çıkan çatışmada polis memuru Timothy Wittmer ve Austin Bowman yaralandı. Polis memurları kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Toplamda iki şarjörden fazla kurşunun ateşlendiği çatışma anında ilişkin görüntülere dair soruşturma başlatıldı.