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  4. Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler! Polisin arabaya yaklaştığı anlarda silahı çeken şüpheli kurşunların hedefi oldu

Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler! Polisin arabaya yaklaştığı anlarda silahı çeken şüpheli kurşunların hedefi oldu

28.10.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaleti aksiyon filmlerini aratmayacak anlara sahne oldu. Polis memurları durdukları araçtaki şüpheliyi yakalamak için arabaya yaklaştıklarında adamın silahına davranması üzerine karşılık verdi. Polisin kurşun yağmuruna tuttuğu şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksiyon filmlerini aratmayacak görüntüler! Polisin arabaya yaklaştığı anlarda silahı çeken şüpheli kurşunların hedefi oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinin Decatur şehrinde bir silahlı çatışma gerçekleşti. 2 polis memurunun yaralandığı olayın görüntülerinde, polisler şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Ancak aracın sürücüsü polislerin kendisine yaklaştığı anlarda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Polislerin karşılık ateşi açtığı şüpheli hayatını kaybetti. Polis ve şüpheli arasındaki çatışmalara dair görüntüler basına verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Decatur Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Jamontey Neal isimli şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı zamanda polis ve şüpheli arasında çıkan çatışmada polis memuru Timothy Wittmer ve Austin Bowman yaralandı. Polis memurları kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Toplamda iki şarjörden fazla kurşunun ateşlendiği çatışma anında ilişkin görüntülere dair soruşturma başlatıldı.

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