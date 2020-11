Alacakaranlık filminin Edward’ı aslında Henry Cavill olacaktı

Henry Cavill Superman, The Witcher, Sherlock Holmes gibi birbirinden çok farklı rollerde gösterdiği oyunculuk performanslarıyla göz dolduruyor. Henry Cavill’in daha önce iki önemli rolü Robert Pattinson’a kaptırdığı ortaya çıktı.

We Got This Covered'ın haberine göre bunlardan ilk Harry Potter ve Ateş Kadehi’ndeki (Harry Potter and the Goblet of Fire) Cedric Diggory rolü. Pattinson’ın Harry Potter serisinin bu bölümündeki rolü her ne kadar merkezi olmasa da hikâye akışı açısından fazlasıyla önemliydi. Cedric, Üç Büyücü Turnuvası’nda Harry’nin rakiplerinden biriydi.

HENRY CAVİLL 'EN MÜKEMMEL' SEÇENEKTİ

İkincisiyse, Pattison’ın ve Kristen Stewart’ın baş rollerinde yer aldığı Alacakaranlık (Twilight) serisinin ikonik rollerinden Edward Cullen rolü. Alacakaranlık serisinin yazarı Stephenie Meyer de daha önce Edward Culler rolü için kendisi açısından “en mükemmel” seçeneğin Henry Cavill olduğunu söylemişti.

Cavill her iki rol için de listede olmasına rağmen onları Pattinson’a kaptırmıştı. Enteresan bir tesadüf de olsa her iki oyuncu da şu an DC evreninin bir parçası. Cavill’in Superman rolünün yanı sıra Pattinson da Batman rolüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.