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Alarm seviyesi 2'ye yükseltildi! O ülkede yanardağ patlaması... Yetkililerden turistlere ve bölge sakinlerine uyarı

09.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’da Anak Krakatau Yanardağı’nın meydana gelen patlamaların ardından 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladığı belirtildi. Patlamalardan sonra alarm seviyesi 2'ye yükseltilirken yerleşim bölgelerine henüz tahliye emri verilmedi. Ancak yetkililerden turistlere ve bölge sakinlerine yanardağ çevresine yaklaşmama uyarısı yaptı.

Alarm seviyesi 2'ye yükseltildi! O ülkede yanardağ patlaması... Yetkililerden turistlere ve bölge sakinlerine uyarı

Endonezya’nın Anak Krakatoa Adası’nda yer alan Anak Krakatau Yanardağı’nda yaklaşık 1 saat içinde iki kez patlama meydana geldi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın 3 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü ifade edildi.

ALARM SEVİYESİ 2'YE YÜKSELTİLDİ

Yanardağda meydana gelen patlamaların ardından alarm seviyesi 2’ye yükseltilirken yerleşim bölgelerine henüz tahliye emri verilmedi. PVMBG, turistlere ve bölge sakinlerine yanardağ çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

MART AYINDAN BU YANA EN AZ 10 KEZ PATLAMA

Yaklaşık 157 metre yüksekliğindeki Anak Krakatau Yanardağı’nda Mart ayından bu yana en az 10 kez patlama meydana geldi.
Anak Krakatau Yanardağı’nda Aralık 2018’de meydana gelen patlama sonrası yaşanan tsunami nedeniyle en az 430 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Endonezya Yanardağ yanardağ patlaması

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