Mısır'da köpek balığı dehşeti! Rus turist hayatını kaybetti...

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turist, kıyıdan uzaklaştığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turistin yardım çağrılarına karşılık gelmedi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpek balığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

SALDIRI RUS KONSOLOSLUĞU TARAFINDAN DOĞRULANDI

Rusya’nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada’da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran’da, Hurgada (Dream Beach’te) bir Rus, köpek balığı saldırısında öldü. Hurgada’daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi.

Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

