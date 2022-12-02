HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Alaska'da mahsur kalan adam yeni iPhone özelliği ile kurtarıldı: Test edilmiş oldu

Alaska'da mahsur kalan adam yeni iPhone özelliği ile kurtarıldı: Test edilmiş oldu

02.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iOS 16.1'in yayınlanmasıyla iPhone 14'lere Uydu ile Acil SOS özelliğini kullanıma sundu. Hücresel ağ veya WiFi bağlantısı olmadığında uydu bağlantısını kullanarak acil servislere ulaşmayı sağlayan bu özellik Alaska'da kırsal bir bölgede mahsur kalan bir adam tarafından kullanıldı. Adam, bu özellik aracılığıyla kurtarıldı. Böylece iPhone 14'lere gelen Uydu ile Acil SOS özelliği bir nevi teste tabi tutulmuş oldu.

Alaska'da mahsur kalan adam yeni iPhone özelliği ile kurtarıldı: Test edilmiş oldu

iPhone 14 ile birlikte gelen Uydu ile Acil SOS özelliğinin, iPhone 14 sahiplerinin hücresel veya WiFi bağlantısı olmadığında uydu bağlantısını kullanarak acil servislerle iletişime geçmesine olanak sağlamak için tasarlandığı söylenmişti. Bugün, iOS 16.1'in çıkışıyla birlikte kullanıma sunulan Uydu ile Acil SOS özelliğinin gerçek hayatta kullanıldığına dair bir haber ulaştı.

TELEFONUNU KULLANARAK KURTULDU

Macrumors'un haberine göre, ABD'nin Alaska eyaletinin kırsal bir bölgesinde mahsur kalan bir adam, iPhone 14'ün Uydu ile Acil SOS özelliğini kullanarak sağ salim kurtarıldı.

Apple

Aktarıldığı kadarıyla eyalet yetkilileri, Noorvik'ten Kotzebue'ye bir kar aracıyla seyahat eden adamın mahsur kaldığına dair uyarıyı 1 Aralık'ta, sabahın erken saatlerinde aldı. Herhangi bir bağlantı kuramadığı soğuk ve uzak bir yerde olduğu belirtilen adamın yetkililere haberdar etmek için ise iPhone 14'ündeki Uydu ile Acil SOS özelliğini etkinleştirdiği öğrenildi.

Açık artırmayla satışa çıktı! Dudak uçuklatıyor Açık artırmayla satışa çıktı! Dudak uçuklatıyor

Apple'ın yeni özelliğnin şimdilik Kuzey Amerika'da kullanılabildiği aktarılırken, yakında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'a da geleceğinin bilgisi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! iPhone'u bakın ne hale getirdiGörenler şaşkınlığını gizleyemiyor! iPhone'u bakın ne hale getirdi
Yeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandıYeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandı
Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Kayınvalideye damadından cinsel taciz! 'Issız bir yere götürüp zorla öpmeye başladı sonra da...'

Kayınvalideye damadından cinsel taciz! 'Issız bir yere götürüp zorla öpmeye başladı sonra da...'

Korkunç detaylar! Efe Beytekin'e 4 saat işkence yapıp öldürdüler

Korkunç detaylar! Efe Beytekin'e 4 saat işkence yapıp öldürdüler

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.