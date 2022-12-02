Alaska'da mahsur kalan adam yeni iPhone özelliği ile kurtarıldı: Test edilmiş oldu

iPhone 14 ile birlikte gelen Uydu ile Acil SOS özelliğinin, iPhone 14 sahiplerinin hücresel veya WiFi bağlantısı olmadığında uydu bağlantısını kullanarak acil servislerle iletişime geçmesine olanak sağlamak için tasarlandığı söylenmişti. Bugün, iOS 16.1'in çıkışıyla birlikte kullanıma sunulan Uydu ile Acil SOS özelliğinin gerçek hayatta kullanıldığına dair bir haber ulaştı.

TELEFONUNU KULLANARAK KURTULDU

Macrumors'un haberine göre, ABD'nin Alaska eyaletinin kırsal bir bölgesinde mahsur kalan bir adam, iPhone 14'ün Uydu ile Acil SOS özelliğini kullanarak sağ salim kurtarıldı.

Aktarıldığı kadarıyla eyalet yetkilileri, Noorvik'ten Kotzebue'ye bir kar aracıyla seyahat eden adamın mahsur kaldığına dair uyarıyı 1 Aralık'ta, sabahın erken saatlerinde aldı. Herhangi bir bağlantı kuramadığı soğuk ve uzak bir yerde olduğu belirtilen adamın yetkililere haberdar etmek için ise iPhone 14'ündeki Uydu ile Acil SOS özelliğini etkinleştirdiği öğrenildi.

Apple'ın yeni özelliğnin şimdilik Kuzey Amerika'da kullanılabildiği aktarılırken, yakında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık'a da geleceğinin bilgisi verildi.

