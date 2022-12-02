Steve Jobs'ın eliyle numaralandırılmış Apple-1 açık artırmaya çıktı: Beklenen satış fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Apple-1 bilgisayarları, Apple hayranları tarafından koleksiyonluk olarak görülüyorlar. 1976'da Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından sadece 200 adet üretilen bu bilgisayarlar, nadir bulunmaları nedeniyle genellikle yüz binlerce dolara alıcı buluyor. Şimdi bir müzayede evi çalışır durumdaki bir Apple-1 bilgisayarın açı artırmayla satışa sundu. Bu bilgisayarın en önemli özelliği ise Steve Jobs tarafından elle numaralandırılmış olması.

78 NUMARALI APPLE-1 AÇIK ARTIRMADA

Müzayedeye çıkan Apple-1, 78 numaralı (#78) Apple-1 olarak listeleniyor. Bilgisayar, çalışır hale getirildikten sonra 2018'de bir açık artırmada 375 bin dolar karşılığında satılmış. Ancak bu kez tekliflerin daha yüksek olması bekleniyor.

Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, bilgisayarın durumu 8.5/10 olarak değerlendirilmiş ve Ağustos 2022'de bilgisayarın çalışır durumda olduğu bir kez daha teyit edilmiş. Açıklamada, "Bu Apple-1 bilgisayarın en dikkat çekici yönü ise tamamen çalışır durumda olduğunun belgelenmesidir: sistem kapsamlı bir testte yaklaşık olarak sekiz saat hatasız çalıştırılmıştır." ifadesi yer alıyor. Ayrıca, yine aynı açıklamaya göre Jobs'ın el yazısını doğrulayan bir orijinallik mektubu var.

NE KADARA SATILABİLİR? TAHMİNLER DUDAK UÇUKLATIYOR

Yıllar boyunca çeşitli Apple-1 bilgisayarları geçmişine, içerdiği bileşenlere ve durumuna bağlı olarak 130 bin dolar ila 815 bin dolar arasında satıldı. Müzayedesi 15 Aralık 2022'de sona erecek #78 Apple-1'in ise 375 bin dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor. Bu rakam 1 milyona da yakın olabilir. Ancak şu ana kadar gelen teklifler 220 bin doları aşamadı.



