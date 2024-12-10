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Aldatan kocasını arabada yakaladı! Öfkeli eş hareket halindeki arabanın kapısına tutundu... Yetmedi yaka paça dışarı çıkarttı

10.12.2024 11:28
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 11:28
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Brezilya'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Estetik komplikasyonların teşhisi ve cilt ve meme biyopsisi konusunda uzmanlaşarak sosyal medyada fenomene dönüşen Dr. Dayana Segtowich sokak ortasında kocasını arabanın içinde sevgilisiyle görünce öfkelendi. Aldatılan eşin seyir halinde aracın kapısına tutunduğu anlar anbean çevredekiler tarafından kaydedildi.

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilyalı sosyal medya fenomeni Dr. Dayana Segtowich kocasının kendisini aldattığı görünce öfkeden deliye döndü. Öfkelenen Segtowich, aracın sürücü kısmındaki dikiz aynasına tutundu ve bağırarak seyir halindeki araçta sürüklenmeye başladı. Eş Fabricio karısının öfkesini görünce aracı durdurdu ve Segtowich kocasının sevgilisini araçtan zorla indirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra spor kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan Segtowich, "Mesaj gönderen tüm insanlara gösterdiğiniz kardeşlik için çok teşekkür ederim. Kadınlar ağlamaz, para kazanır" ifadelerini kullandı.

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Segtowich'in paylaşımının sonrasında sosyal medya kullanıcılarından destek mesajları da geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sana sözler verse bile ona geri dönme" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle adamlar değişmez! Sen güzelsin, harikasın ve en iyisini hak ediyorsun. Sakın ona inanma" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma aldatmak
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