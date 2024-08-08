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    4. Aldatılan eşin intikamı acı oldu! Sevgilisinin evinde beyin kanaması geçirip komalık olan kocasının yaşam destek ünitesini kapattı

    Aldatılan eşin intikamı acı oldu! Sevgilisinin evinde beyin kanaması geçirip komalık olan kocasının yaşam destek ünitesini kapattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 08:40
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    Çin'de ismi açıklanmayan bir kadın, kendisini aldatan ve sevgilisinin evinde beyin kanaması geçirerek hastanede kalan kocasının yaşam destek ünitesini kapattırdı. Aldatan kocasından intikam almak için kadının yaptığı hamle sosyal medyada tepkileri çekti.

    Aldatılan eşin intikamı acı oldu! Sevgilisinin evinde beyin kanaması geçirip komalık olan kocasının yaşam destek ünitesini kapattı

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde, 38 yaşındaki bir adam sevgilisinin evinde beyin kanaması geçirdi ve acil tedavi için hastaneye kaldırıldı. Adamın yoğun bakıma alınmasının ardından doktorlar, ameliyat için onay almak amacıyla adamın eşini aradı. Hastaneye gelen eşe kocasının durumunun kritik olduğu ve komada olduğu söylendi.

    "BU ONUN KARMASI"

    Adamın mevcut tıbbi cihazlarla geçici olarak kendisini idare edebileceği, maliyeti çok yüksek olan bir ameliyata girmesi gerektiği bilgisi verildi. Bunun üzerine eş, onam formunu imzalamayı reddetti ve doktora, kocasının yaşam destek trakeal tüpünü çıkarmasını ve onu canlandırmak için herhangi bir çaba göstermemesini söyledi.

    İsmi açıklanmayan kadının kararı sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen kalpsizlik. Ne olursa olsun, tedaviyi bırakmak bir hayatı bırakmaktır" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu sadakatsiz adam kritik durumda ve ameliyatın onu kurtarması pek mümkün değil. Bu onun karması" yorumunda bulundu.

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