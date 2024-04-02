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    Aldatıldığını öğrenen eş kıskançlık krizine girdi! Öfkeden deliye dönen kadın kocasının mahrem yerlerini kesti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.04.2024 09:49
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    Rusya'nın Mendeleyevsk kentinde bir adam karısının penisini bıçakla kestikten sonra tamamen çıplak bir şekilde yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoke olurken genç kadın ve eşinin ihanet yüzünden aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

    MYNET| DIŞ HABERLER Rusya'nın Mendeleyevsk kentinde 34 yaşındaki Tatyana Rykova isimli kadın ve kocası arasında kıskançlık yüzünden yaşanan tartışmada sinirler gerildi. Kıskanç kadın ihaneti itiraf eden kocasını affetmedi. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşinin cinsel organını kesti.

    POLİSLER MANZARAYA İNANAMADI

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    Mendeleyevsk'deki çiftin birlikte yaşadıkları apartman dairesine gelen polisler yerde kanlar içinde çıplak bir halde yatan adamın cansız bedenini bulunca şoke oldu. Genç adam şiddetli kan kaybı nedeniyle hızla hastaneye kaldırıldı ancak kurtulamadı.

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    Yerel haber kaynağına göre 34 yaşındaki Rykova karşısında bir anda polisleri görünce çok şaşırdı ve ifadesinde tutarsızlıklar bulunuyordu. Sorgu sırasında bıçağı kendisinin kullandığını itiraf eden 34 yaşındaki kadının üstü başı da kan içindeydi.

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    cinayet penis Rusya Aldatma ihanet
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